Ofițerul rus care a persiflat teatral un "craniu de ucrainean" a sfârșit împușcat în Donețk. Cine l-ar fi fost jefuit și ucis departe de front VIDEO

Ofițerul din armata rusă Igor Mangușev, care a câștigat proeminență în 2022 după ce a vorbit pe o scenă, ținând în mână ceea ce a numit craniul unui soldat ucrainean, a murit după ce a fost împușcat în regiunea Donbas, unde participa la agresiunea armată împotriva Ucrainei.

Un ofițer apropiat lui Mangushev, Akim Apachev, a declarat miercuri, 8 februarie, pentru agenția rusă Ria Novosti, că propagandistul anti-ucrainean era în comă de când a fost împușcat, pe 4 februarie, la un punct de control din apropierea orașului Kadiyivka, într-o zonă a regiunii Lugansk din Ucraina controlată de separatiștii ruși.

Rămâne neclar cine l-a împușcat pe Mangushev și de ce. Unele rapoarte din presa rusă spun că a fost împușcat de la mică distanță. Un blogger militar rus adminstrator al canalului de Telegram Murz susține că Mangușev ar fi fost asasinat de membri ai grupării de mercenari Wagner, care au încercat inițial să-l jefuiască. Aflând că ar fi prieten cu liderul Wagner, Evgheni Prigojin, agresorii l-ar fi împușcat pentru a nu fi demascați.

Igor Mangușev conducea o miliție în Donețk, se fotografia frecvent în uniformă de soldat, dar a murit împușcat departe de front.

Remember this Russian guy posing on stage with allegedly a Ukrainian solider’s skull?

Now you can forget. pic.twitter.com/EpLXKEhjBD