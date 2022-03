Consilierul lui Zelenski, despre Putin: "Din păcate, va trebui să îl vedem cu toții la putere pentru o vreme"

Igor Zhovkva, consilierul personal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a avut o intervenție la CNN în cadrul căreia a comentat declarația lui Joe Biden privitoare la rămânerea la putere a lui Vladimir Putin.

Prezentatorul CNN Wolf Blitzer l-a întrebat pe Zhovkva ce însemnătate ar putea avea faptul că liderul american Joe Biden și-a dublat afirmația potrivit căreia Putin nu poate rămâne la putere.

"Personal, mi-a plăcut declarația președintelui Biden, foarte impresionantă. Dar este inutil să speculăm dacă (n.r. - Putin) va rămâne sau nu la putere. Dacă Rusia ar deveni o țară democratică, probabil nu va rămâne la putere. Dar cum Rusia este foarte departe de a fi o țară democratică, din păcate, va trebui să asistăm cu toții, pentru o anumită perioadă de timp, ca el să fie la putere", a declarat Igor Zhovkva în cadrul intervenției.

