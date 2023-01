Ce se întâmplă cu Iga Swiatek înainte de Australian Open: vești proaste pentru fanii liderului WTA

Iga Swiatek a digerat greu eșecul cu Jessica Pegula de la United Cup.

Ea și-a pus prosopul în cap și a plâns, fiind cu greu consolată de Agnieszka Radwanska (VIDEO aici). Pe lângă această înfrângere, Swiatek s-a ales și cu o accidentare la umăr.

Drept urmare, ea a decis să se retragă de la Adelaide 2, competiție de categorie WTA 500 și care reunește toată crema tenisului feminin. Era practic singura ocazie pentru Swiatek să își pregătească pașii pentru Australian Open.

Pe tabloul principal de la Adelaide 2 este Irina Begu. Din calificări mai pot urca Sorana Cîrstea și Ana Bogdan.

Iga Swiatek has withdrawn from Adelaide 2 due to right shoulder injury.

No.4 seed Caroline Garcia take Swiatek's top line in the draw and the next player to be seeded, Danielle Collins, moves into Garcia's vacated spot.#AdelaideTennis

Revised Draw: pic.twitter.com/DBxBHIPmty