S-a stabilit finala de la US Open! Ce jucătoare vor lupta pentru trofeu

S-au disputat cele două semifinale pe tabloul feminin de la US Open, iar jucătoarele care s-au calificat în ultimul act vor evolua sâmbătă cu trofeul pe masă.

Prima care și-a asigurat calificarea ăn finală este Ons Jabeur, din Tunisia, locul 5 WTA, care a învins-o fără drept de apel pe Caroline Garcia (Franța, 17 WTA), scor 6-1, 6-3.

Jabeur o va întâlni în finala de la US Open pe liderul mondial Iga Swiatek. Poloneza a pierdut primul set cu Aryna Sabalenka (6 WTA), dar le-a câștigat pe următoarele două. A fost 3-6, 6-1, 6-4 pentru Iga Swiatek.

Iga Swiatek și Ons Jabeur s-au mai întâlnit de patru ori, iar scorul e egal 2-2.

Indiferent de rezultatul finalei, începând de luni Ons Jabeur va urca pe locul doi WTA, iar Iga Swiatek va rămâne lider mondial de necontestat.

