Când s-a născut cu adevărat Iisus Hristos? Savanții dezvăluie data, care nu a fost 25 decembrie VIDEO

Pentru milioane de creștini din întreaga lume, 25 decembrie marchează mai mult decât o zi festivă plină de cadouri, lumini strălucitoare și sărbători – înseamnă nașterea lui Iisus Hristos. Anul acesta, conform tradiției, ar fi împlinirea a 2.023 de ani de naștere a figurii centrale a creștinismului. Oamenii de știință spun că înregistrările istorice, inclusiv cele ale lui Flavius Josephus, descriu o eclipsă de Lună cu puțin timp înainte de moartea lui Irod. Majoritatea savanților plasează acest eveniment pe 13 martie anul 4 î.Hr., sugerând că Iisus Hristos s-a născut între 6 și 4 î.Hr., dar primăvara, inclusiv Peter Richardson și Amy Marie Fisher în cartea lor „Herod: King of the Jews and Friend of the Romans: Second edition”.

Dovezile istorice și științifice sugerează că Isus probabil nu s-a născut în iarna anului 1 d.Hr. Cercetătorii cred că nașterea lui Iisus Hristos ar putea data din secolul I î.Hr., probabil în primăvară, și indică o eroare clericală veche de 1.500 de ani, ca rădăcină a acestei enigme calendaristice, conform MSN.

„Rămâne un fapt umilitor că, în ciuda diferitelor afirmații, nimeni în vremurile moderne nu este cu adevărat sigur de anul exact al nașterii lui Iisus”, spune profesorul Lawrence Mykytiuk de la Universitatea Purdue, Statele Unite.

Cheia pentru datarea nașterii lui Isus este alinierea acesteia cu viața regelui Irod cel Mare, care a condus Iudeea din anul 37 î.Hr. Evanghelia după Matei povestește decretul infam al lui Irod de a ucide toți copiii băieți, după ce a aflat despre „Regele evreilor”. Deși „masacrul inocenților” nu are o coroborare externă, moartea lui Irod oferă o ancoră esențială a cronologiei.

Înregistrările istorice, inclusiv Antichitățile evreiești ale istoricului evreu Flavius Josephus, descriu o eclipsă de lună cu puțin timp înainte de moartea lui Irod. Majoritatea savanților plasează acest eveniment pe 13 martie 4 î.Hr., sugerând că Iisus Hristos s-a născut între 6 și 4 î.Hr.

Îngreunând și mai mult lucrurile, scriitorii Evangheliei descriu păstorii care veghează peste turmele lor noaptea – o practică mai conformă cu sezonul mieilor de primăvară decât lunile grele de iarnă.

Misterul lăsat de Steaua din Betleem este încă nedescifrat. Celebra Stea din Betleem i-a fascinat deopotrivă pe astronomi și pe istorici. Unele indică o cometă strălucitoare înregistrată de astronomii chinezi în anul 5 î.Hr., în timp ce altele sugerează un eveniment astronomic rar. În anul 6 î.Hr., a avut loc o „trilă conjuncție” când Jupiter și Saturn au apărut neobișnuit de apropiate de trei ori în decurs de câteva luni – un eveniment ceresc, probabil interpretat ca vestind o naștere regală.

Profesorul Colin Humphreys de la Universitatea din Cambridge explică: „În primăvara anului 5 î.Hr., o cometă a străbătut cerul timp de 70 de zile, un eveniment ceresc izbitor care ar fi putut fi Steaua din Betleem”.

De ce s-a stabilit data de 25 decembrie? Prima sărbătoare înregistrată a nașterii lui Iisus pe 25 decembrie datează din secolul al IV-lea, apărând într-un almanah roman. Unii susțin că această dată se aliniază cu festivalurile păgâne din mijlocul iernii, cum ar fi Saturnalia sau Sol Invictus. Cu toate acestea, reverendul profesor Andrew McGowan de la Yale Divinity School contestă această teorie, subliniind că primii creștini nu au împrumutat foarte mult din tradițiile păgâne.

În schimb, data poate avea rădăcini teologice. Vechii creștini credeau că Iisus a fost conceput și răstignit pe 25 martie, nașterea lui exact nouă luni mai târziu, pe 25 decembrie.

„Conectarea concepției lui Iisus și a morții sale în acest fel reflectă înțelegerile antice și medievale ale mântuirii legate între ele”, notează profesorul McGowan.

Câți ani are Iisus cu adevărat? Dacă Isus s-ar fi născut în jurul anului 6 î.Hr., acum ar avea aproximativ 2.029 de ani. Această recalibrare provoacă cronologia tradițională, dar ne îmbogățește înțelegerea semnificației istorice și spirituale a uneia dintre cele mai influente figuri ale istoriei.

