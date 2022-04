Adjunctul ministrului Industriei și Comerțului Viktor Yevtukhov a spus că IKEA și Inditex, care administrează mărcile Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque, vor să revină în Rusia.

Companiile trebuie să înființeze logistica lanțului de aprovizionare pentru a-și asigura întreaga gamă de produse, a spus oficialul, potrivit Nexta Live. În special, IKEA produce doar o parte din bunurile sale în Rusia, iar restul importă.

