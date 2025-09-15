IKEA, acuzată că taie cu drujba inima Carpaților. Pădurile seculare ale României, în pericol: „Viața noastră depinde de ele. Acolo unde lipsesc, efectele sunt devastatoare”

Compania IKEA, acuzată de Greenpeace că defrișează păduri seculare din România, care ar trebui să intre sub strictă protecție potrivit „Strategiei UE pentru biodiversitate 2030”

O nouă investigație publicată de Greenpeace CEE (Europa Centrală și de Est) leagă retailerul IKEA de exploatări care amenință pădurile seculare din Munții Carpați, în România.

Mihnea Matache, purtător de cuvânt al Greenpeace România, a declarat pentru Ziare.com că Executivul nu ar trebui să subestimeze importanța acestor păduri în prevenirea inundațiilor și fenomenelor meteo extreme, tot mai prezente în țara noastră.

„Chiar în acest moment, păduri extrem de valoroase din perspectiva biodiversității sunt exploatate. Într-o țară care se confruntă cu inundații și furtuni tot mai severe din cauza schimbărilor climatice, aceste păduri ar trebui protejate cât mai urgent. Știința ne confirmă că aceste păduri sunt cele mai reziliente în fața fenomenelor meteo extreme. Practic, viața noastră depinde de ele în astfel de situații. Iar acolo unde ele au lipsit, efectele au fost devastatoare.

Este responsabilitatea Ministerului Mediului de a accelera procesul de identificare și declarare a 10% arii sub strictă protecție în România. Doar așa putem garanta că aceste păduri prețioase rămân intacte”, a declarat acesta.

UE cere României să introducă 10% din păduri sub protecție strictă. Ministra Buzoianu consideră că altul ar trebui să fie obiectivul

Ministerul Mediului a contractat acum 2 ani un consorțiu de specialiști care să identifice aceste zone care să intre în obiectivul de 10%, iar harta ar trebui făcută publică în curând. Potrivit surselor Ziare.com, unii primari și directori Romsilva sunt nemulțumiți că zone din harta aflată pe masa ministerului ar intra în păduri intravilane.

Contactată de redacția noastră, ministra Mediului, Diana Buzoianu, nu a răspuns întrebărilor referitoare la stadiul negocierilor cu primarii și silvicultorii.

Cu toate acestea, într-un interviu acordat Ziare.com cu trei săptămâni în urmă, Diana Buzoianu a declarat că nu se încăpățânează să atingă procentul de 10%, ținta ei fiind ca pădurile care vor intra sub strictă protecție să acopere zonele pe care ministerul le consideră ca fiind importante.

„Da, 10% este o recomandare de la nivel european. Noi, însă, trebuie să protejăm pădurile nu strict în funcție de un procent, ci în funcție de ariile care sunt cele mai importante pentru biodiversitatea din România. (...) Banii există, analiza este în curs, iar pe masă vor veni propuneri pentru peste 2 milioane de hectare care să fie incluse în zona de protecție strictă. (...) Scopul nu este să avem milioane de hectare puse doar pe hârtie în protecție strictă; scopul este să protejăm cu adevărat ariile care merită să rămână neatinse pentru generațiile viitoare”, a declarat aceasta.

Reamintim că „Strategia UE pentru biodiversitate 2030” prevede ca 30% din suprafaţa terestră a Uniunii să fie pusă sub protecție, dintre care 10% vor beneficia de protecție strictă; există un obiectiv separat de 30% și pentru mediul marin. În cei 10% trebuie incluse toate pădurile primare și seculare rămase, iar restul pădurilor trebuie consolidate prin extindere și creșterea rezilienței lor. Comisia Europeană a elaborat linii directoare pentru a defini, cartografia, monitoriza și proteja strict aceste păduri, iar până la intrarea în vigoare a regimului de protecție ele nu trebuie deteriorate.

Investigație Greenpeace: IKEA ar defrișa pădurile seculare din Carpați, pe care UE ne cere să le protejăm

Greenpeace CEE afirmă că, pe baza imaginilor satelitare și a investigațiilor la fața locului, a identificat aproape 59 de kilometri pătrați de pierdere a pădurilor cu valoare ridicată a biodiversității în 2024 — o suprafață pe care organizația o compară cu peste 8.200 de terenuri de fotbal. Ancheta publicată oferă, potrivit Greenpeace, noi dovezi care leagă furnizorii IKEA de tăierile produse în aceste zone.

Deși organizația a avertizat IKEA încă de anul trecut cu privire la aceste distrugeri grave, compania ar fi continuat, în mod deliberat, să ignore problemele cu lanțul său de aprovizionare. Greenpeace amintește că sunt în joc cele mai bogate habitate naturale din Europa, inclusiv ultimele păduri seculare din Carpați. Oamenii de știință implicați în raport trag un semnal de alarmă cu privire la pericolul care amenință aceste habitate și solicită măsuri permanente de protecție.

Raportul notează că, după dezvăluirile anterioare ale Greenpeace privind aprovizionarea unor producători IKEA din păduri prețioase, retailerul a reacționat invocând faptul că perturbările umane anterioare ar face anumite zone neeligibile pentru protecție. Greenpeace susține însă că acest argument contrazice consensul științific european, întrucât și pădurile afectate anterior pot păstra o valoare ridicată a biodiversității dacă continuitatea ecologică este menținută.

În plus, pădurile seculare care corespundeau definițiilor la 20 mai 2020, dar și-au pierdut între timp caracteristicile din cauza activității umane, vor fi de asemenea strict protejate pentru a permite refacerea, potrivit strategiei Uniunii.

Investigația mai critică și utilizarea unei certificări Forest Stewardship Council (FSC) pe care o califică drept „depășită”, susținând că aceasta nu mai corespunde obiectivelor Uniunii Europene privind biodiversitatea și oferă companiilor posibilitatea de a se ascunde în spatele unei etichete care, afirmă Greenpeace, nu garantează neapărat un management durabil al pădurilor.

Pe baza datelor analizate, Greenpeace CEE susține că rata pierderii pădurilor prețioase în România este de aproximativ 2,5 ori mai mare decât în țările vecine, precum Polonia și Ucraina, iar organizația solicită protecție urgentă și permanentă pentru aceste suprafețe.

Ancheta lansată de Greenpeace vine în contextul apelurilor repetate ale ONG-urilor și comunității științifice pentru o reglementare mai strictă a exploatărilor forestiere și pentru o verificare mai atentă a lanțurilor de aprovizionare ale marilor retaileri. Greenpeace a anunțat că va continua să facă publice observațiile sale și așteaptă reacții și măsuri din partea companiilor vizate și a autorităților.

Ziare.com a solicitat IKEA un punct de vedere, însă până la momentul publicării materialului reprezentanții companiei nu au răspuns.

