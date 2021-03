Scandalul de spionaj de la IKEA Franta. A inceput procesul in care sunt inculpate 15 persoane acuzate ca au supravegheat angajatii

Procesul fostilor directori, dar si a ofiterilor de politie si a sefului unei companii private de supraveghere, acuzati ca au spionat angajatii filialei franceze a companiei suedeze, s-a deschis luni in fata justitiei franceze, potrivit AFP si The Guardian.Pe langa companie, mai sunt trimise in fata tribunalului judiciar din Versailles 15 persoane, printre care doi fosti responsabili ai IKEA Franta, Stefan Vanoverbeke si Jean-Louis Baillot, precum si mai multi politisti, pentru strangere si divulgare ilegale de date personale, fapte ce dateaza mai ales din perioada 2009-2012.Cazul a aparut la inceputul lui 2012 odata cu dezvaluirile saptamanalului satiric Canard Enchaine, care a scris ca sefii companiei creasera un sistem structurat de supraveghere a anumitor angajati, mai ales a celor cu activitate sindicala considerata incomoda, precum si a unor clienti aflati in litigiu cu IKEA.Scopul era sa se stranga cat mai multe informatii despre antecedentele judiciare ale respectivilor si despre situatia conturilor lor bancare.Pentru aceasta, compania ar fi incheiat un 'contract' cu angajati ai politiei cu acces la 'STIC', un amplu fisier de politie in care sunt inregistrati autorii si victimele infractiunilor. In schimbul unor sume de bani, politistii respectivi urmau sa transmita companiei date confidentiale.In urma acestui scandal, IKEA a anuntat o serie de masuri etice pentru a incerca sa-si spele 'spele' blazonul si a trage invataminte, noteaza AFP.In Franta, IKEA are 34 de magazine si 10.000 de angajati.