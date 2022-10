Carles Puyol, după ce Casillas a anunțat că e gay: ”Spune-le povestea noastră, Iker”

Mii de reacții după anunțul lui Iker Casillas.

Fostul mare portar al Spaniei a dezvăluit că este homosexual.

Carles Puyol, coleg cu Casillas la naționala Spaniei, a comentat și el la postarea lui Iker.

”Spune-le povestea noastră, Iker”, a scris catalanul.

🗣️ Iker Casillas on Twitter:

"I hope you respect me: I'm gay."

🗣️ Carles Puyol's response:

"The time has come to tell our story, Iker ❤️😘" pic.twitter.com/1oISV8lwCH