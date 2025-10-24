Poliția din Spania a rezolvat "afacerea menajera", avându-l ca victimă pe Iker Casillas

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 21:50
596 citiri
Poliția din Spania a rezolvat "afacerea menajera", avându-l ca victimă pe Iker Casillas
Iker Casillas FOTO UEFA

Potrivit presei spaniole, lui Iker Casillas i-au fost furate cinci dintre ceasurile sale de lux. Furtul ar fi fost comis de menajera fostului portar al lui Real Madrid, care a fost arestată de poliţie.

„Poliţia Naţională a rezolvat furtul a cinci ceasuri de lux din casa unui fost fotbalist profesionist din Madrid”, a anunţat poliţia spaniolă într-un comunicat. Chestionată de AFP despre identitatea victimei, poliţia a refuzat să ofere detalii, dar, potrivit mai multor instituţii media spaniole, se crede că victima este Iker Casillas, fostul căpitan al echipei naţionale a Spaniei, care a câştigat Cupa Mondială din 2010 şi trei titluri în Liga Campionilor cu Real Madrid.

„Plângerea a fost depusă pe 16 octombrie şi, după o anchetă rapidă, un bărbat şi o femeie au fost arestaţi pe 21 octombrie”, în timp ce „cei doi suspecţi plănuiau să părăsească ţara în curând”, a adăugat poliţia, precizând că femeia în cauză „lucra ca femeie de serviciu la domiciliul” reclamantului. Două dintre cele cinci ceasuri furate au fost recuperate în timpul acestei operaţiuni, iar ancheta continuă pentru localizarea celorlalte obiecte.

Grindeanu, disprețuitor la adresa lui Bolojan: "Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă primul ministru și vine alt liberal, e prea puțin important dacă e Bolojan în funcție"
Grindeanu, disprețuitor la adresa lui Bolojan: "Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă primul ministru și vine alt liberal, e prea puțin important dacă e Bolojan în funcție"
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, 24 octombrie 2025, la Târgoviște, că primul ministru e dat de PNL până în 2027, conform protocolului coaliției, iar...
Fost ambasador SUA în România, îngrijorat de vizita Dianei Șoșoacă în China. Adrian Zuckerman: "Mi se pare ca un fel de trădare"
Fost ambasador SUA în România, îngrijorat de vizita Dianei Șoșoacă în China. Adrian Zuckerman: "Mi se pare ca un fel de trădare"
Vizita în China a Dianei Șoșoacă l-a pus în gardă pe fostul ambasador SUA în România Adrian Zuckerman, care și-a exprimat îngrijorarea față de scopul deplasării europarlamentarei în...
#Iker Casillas, #victima, #ceasuri, #mejaera , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Suntem pregatiti sa facem un pariu cu Statele Unite". Anunt la cel mai inalt nivel: "Lui Trump ii e frica". Raspunsul Casei Albe
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sarbilor nu le-a venit sa creada! Ce s-a intamplat la mai putin de 24 de ore de la aparitia imaginilor neverosimile din Belgrad

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Poliția din Spania a rezolvat "afacerea menajera", avându-l ca victimă pe Iker Casillas
  2. ”Și cei arestați au voie să vorbească!” Reacție dură a unui antrenor din Superliga
  3. Încă o victimă! Cui i-a mai luat puncte Csikszereda
  4. Mutu, reacție explozivă la adresa lui Zenga: „Taci, mă! Ai vorbit cu rasism și superioritate”
  5. Cutremurător. Cum s-a comportat șahistul de 29 de ani în penultima noapte a vieții: ”Trebuie să te duci la culcare, omule!” VIDEO
  6. Mutu "a executat" fotbalistul pe care l-a prins că joacă la pariuri. Fosta iubită "l-a trădat"
  7. Lecția predată de Cristi Chivu înainte de marele meci cu Napoli: "Altfel nu câștigi trofee"
  8. Chivu a cerut, Inter s-a conformat! 60 de milioane de euro pentru "bijuteria" crescută de Real Madrid
  9. Computerul a stabilit ce șanse de calificare mai are FCSB după meciul cu Bologna
  10. A fost distrusă și refăcută. Cum l-au ”pedepsit” sârbii pe Djokovic pentru că s-a mutat din țară