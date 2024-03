Peste 19.000 de planuri de afaceri, depuse in Programul Start-Up Nation. Urmatoarea sesiune, in 2018

Peste 19.000 de planuri de afaceri au fost inregistrate in Programul Start-Up Nation, din care 70% au fost depuse in ultimele cinci zile, o noua sesiune urmand sa fie programata in 2018, a declarat, luni, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, intr-o conferinta de presa.

"Incep prin a multumi celor care au lucrat la deblocarea sistemului ANAF. Astfel, am avut si 7.000 de aplicatii simultan, iar sistemul nu facea fata. Din evolutia ultimelor zile, dupa deblocarea sistemului, am inregistrat 19.296 de planuri de afaceri. Dintre acestea, 70% au fost transmise in ultimele cinci zile, iar 34% in ultima zi de aplicatie (vineri, 14 iulie 2017 - n. red.) ", a spus Laufer.

Potrivit ministrului, 270 de planuri de afaceri au fost inregistrate gresit.

De asemenea, din totalul proiectelor depuse, 2.926 provin din Bucuresti, iar 2.289 din Cluj.

"Sunt convins ca vom avea o absorbtie de suta la suta atat a fondurilor europene, cat si a fondurilor alocate din bugetul de stat. Cei care obtin acordul de finantare semnat nu trebuie sa vina cu bani de acasa sau sa depuna garantii. De aceea, exista Fondul de garantare pentru aceste proiecte. Zilele acestea se negociaza cu bancile in asa fel incat costurile finantarii sa fie mici. Beneficiarii nu vor achita rate pentru banii luati prin creditul-punte", a explicat Ilan Laufer.

Conform datelor prezentate luni, din cele 19.296 de planuri de afaceri depuse in Start-Up Nation, 3.983 au obtinut 100 de puncte, 4.566 un punctaj de 95 de puncte, iar 104 proiecte - 90 de puncte.

Ministrul a precizat ca in cel mult doua saptamani se doreste inceperea semnarii acordurilor de finantare pentru planurile aprobate.

Totodata, din bugetul alocat acestei etape din Start-Up Nation ar putea fi finantate 8.653 de planuri de afaceri, echivalentul crearii a 20.956 de noi locuri de munca. Urmatoarea etapa a programului se va derula in 2018, a adaugat Ilan Laufer.

Potrivit unei postari pe propria pagina de Facebook, ministrul pentru Mediul de Afaceri precizeaza ca in ultimele 5 minute pana la inchiderea programului s-au inscris 216 aplicanti, adica aproape un aplicant pe secunda.

"In ultima ora, de la 19:00 la 20:00, au fost depuse 1.403 planuri de afaceri, respectiv 23 de planuri de afaceri, in medie, pe minut. Iar sistemul informatic a functionat impecabil!

Cel mai important lucru este ca mai mult de jumatate dintre aplicanti - aproximativ 60% - sunt tineri, pana la varsta de 35 de ani, carora Start-Up Nation le poate transforma visele in realitate. Eu, personal, voi face tot ce-mi sta in puteri ca acest lucru sa se intample, bugetul alocat sa fie utilizat 100% si sa reprezinte embrionul din care se naste si se dezvolta o noua generatie de antreprenori", a scris Laufer pe Facebook.

Potrivit acestuia, urmatoarea etapa este cea a verificarii proiectelor.

"Le multumesc tuturor! In primul rand, romanilor care si-au luat inima-n dinti si au infiintat o companie, au crezut in program si s-au inscris. Apreciez in cel mai inalt grad efortul depus de intreaga echipa a Ministerului Mediului de Afaceri, al specialistilor implicati in implementare si al celor care au reusit performanta deosebita de asigura buna functionare a sistemului informatic. Dar mai presus de toate ma simt onorat si mandru ca am ocazia sa fiu parte a unei echipe politice si guvernamentale care dezvolta tara. Incepe etapa verificarii proiectelor. Vom reusi! Sunt sigur...", a adaugat acesta.

Programul Start-Up Nation are un buget de 1,7 miliarde de lei in acest an, iar suma maxima pe care o poate primi o firma este de 200.000 de lei.

