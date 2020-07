Ilan Laufer, fostul consilier al Vioricai Dancila, candideaza la Primaria Bucuresti

Cine e Ilan Laufer

"Va astept alaturi de mine la Capitala, sa facem #CuratenieGeneralaCandidez la Primaria Generala a Capitalei, pentru ca m-am saturat de clasa politica actuala, de 30 de ani de minciuna, incompetenta, coruptie si vrajeala.Vreau sa va ofer o alternativa reala, tanara, civilizata si cu viziune antreprenoriala care vrea si este pregatita sa schimbe transparent, impreuna cu voi, realitatea si clasa politica actuala.", a scris Laufer pe Facebook In 2018, Ilan Laufer a fost propus de PSD pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, dar presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea. Pe 20 noiembrie, ca raspuns la decizia presedintelui, Laufer l-a acuzat pe acesta de antisemitism, lucru dezmintit de Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", de Consiliul National de Combatere a Discriminarii (CNCD), de Centrul pentru Combaterea Antisemitismului si de Divizia de Programe Arhivistice Internationale la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington DC.Ulterior, Laufer a fost numit consilier onorific al premierului Viorica Dancila , dar a demisionat in 2019.Pe 1 decembrie 2019 Laufer a anuntat lansarea partidului Platforma Social Liberala, alaturi de Alex Coita. In iunie 2020, Laufer a anuntat sfarsitul colaborarii sale cu Coita.