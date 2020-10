Ponta l-a primit in PRO Romania pe Ilan Laufer, care a luat 0,1% voturi la primaria Bucuresti

"Startup-ul politic pe care l-am initiat la sfarsitul anului trecut FIN-PSL, se va alatura prin fuziune Partidului Pro Romania.Ii multumesc lui Victor Ponta pentru toata deschiderea pe care a avut-o fata de acest proiect politic cu orientare de centru, proiect format din oameni profesionisti si tineri antreprenori care, prin aceasta fuziune, vor consolida zona liberal-antreprenoriala a Pro Romania si isi vor aduce contributia in cadrul proiectelor menite sa sprijine mediul privat si in mod special firmele romanesti, acestea fiind cele mai afectate de actuala criza economica provocata de pandemie.Multumesc colegilor pentru increderea acordata de a deschide lista de candidati pentru Camera Deputatilor in judetul Braila si ii asigur de toata implicarea mea astfel incat atat partidul cat si capitalul autohton sa aiba cel putin un reprezentant din judet in viitorul Parlament.", a scris Ilan Laufer, care in trecut a ocupat si functia de consilier al premierului Viorica Dancila Laufer a candidat la primaria Bucuresti avand 0,1%. Tariceanu a luat 1,6%.In 2018, Ilan Laufer a fost propus de PSD pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, dar presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea. Pe 20 noiembrie, ca raspuns la decizia presedintelui, Laufer l-a acuzat pe acesta de antisemitism, lucru dezmintit de Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", de Consiliul National de Combatere a Discriminarii (CNCD), de Centrul pentru Combaterea Antisemitismului si de Divizia de Programe Arhivistice Internationale la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington DC.Ulterior, Laufer a fost numit consilier onorific al premierului Viorica Dancila, dar a demisionat in 2019.Pe 1 decembrie 2019 Laufer a anuntat lansarea partidului Platforma Social Liberala, alaturi de Alex Coita. "Vreau sa va ofer o alternativa reala, tanara, civilizata si cu viziune antreprenoriala care vrea si este pregatita sa schimbe transparent, impreuna cu voi, realitatea si clasa politica actuala", a scris Laufer pe Facebook la acea data.