„S-a jurat în fața copiilor” Dezvăluirile soției care l-a prins pe fostul mare fotbalist în casa amantei

Ilary Blasi și Francesco Totti au format unul dintre cele mai în vogă cupluri în Italia, timp de aproape 20 de ani.

Căsnicia lor s-a destrămat după ce campionul mondial din 2006 a fost prins de Ilary cu amanta lui.

Rana nu s-a vindecat nici acum, după despărțire, femeia povestind ce s-a întâmplat de fapt atunci când s-a despărțit de fostul jucător de la AS Roma.

„Au început să apară niște poze în care Francesco și Noemi Bocchi apăreau împreună, în tribune, la stadion. El mi-a spus: u știu cine este, poate mi-a fost prezentată la clubul de tenis. Uită-te la poză! E cu 5 rânduri mai în spate, nu e lângă mine. A jurat în fața mea și a copiilor că povestea cu el și Noemi Bocchi a fost inventată.

Am vrut să văd cu ochii mei, am vrut să am dovada, pentru că Francesco n-ar fi recunoscut niciodată. În după-amiaza zilei de 2 iulie, mi-a spus că iese să mănânce în oraș. Am aflat unde locuiește ea, am ajuns și mașina lui era parcată acolo. I-am făcut o poză, dar am tăcut din gură. Investigația s-a oprit aici, Francesco știa că eu aflasem despre relația lui.

El n-a recunoscut și i-am spus: Destul! Știu totul!. Într-un final, a recunoscut, dar a spus că nu e o relație serioasă. Nu mi-a venit să cred că bărbatul care a fost lângă mine timp de 20 de ani, care mi-a spus întotdeauna că mă iubește, care jura că nu poate trăi fără mine, a putut să facă așa ceva. M-am simțit o proastă, am simțit dezamăgire, dezgust și furie.

M-a umilit ca femeie și ca mamă. În toată povestea asta, presa m-a atacat pe mine. El era campionul, ceea ce m-a durut cel mai tare e că nimeni nu m-a înțeles. Eu nu știam că el este așa. M-am măritat cu Francesco Totti din dragoste, nu pentru bani. Și mereu am arătat asta.”, a declarat Ilary Blasi, potrivit Foot Mercato.