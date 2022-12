Corpul neînsuflețit al interpretei române de muzică populară Ileana Ciuculete, decedate în 2017 la vârsta de 65 de ani, ar putea fi mutat în curând de la actualul loc de veci, conform dezvăluirilor făcute de unul dintre copiii acesteia.

Astfel, Ileana Ciuculete ar putea fi dezgropată de la Cimitirul Străulești când se vor împlini șapte ani de la deces pentru că băieții regretatei interprete nu mai au actele de la mormântul mamei lor. Acestea din urmă ar fi fost în posesia lui Cornel Galeș, fostul soț al Ilenei Ciuculete, care a murit și el în urmă cu câțiva ani, în urma unui accident.

„Actele ar fi trebuit să fie la Cornel. Încă din luna februarie a acestui an am fost cu avocata la Asociația Cimitirelor și Crematoriilor și am depus o cerere. Fără actul acela, nu pot să le plătesc, acolo, taxa. Voiam să pot plăti taxa anuală, care cred că nu e plătită de când a murit Cornel Galeș, de vreo trei ani.

Pare incredibil, dar noi nu putem plăti, dacă nu avem actul acela doveditor. Am făcut cerere și ni s-a spus că se rezolvă până prin iunie. Nu s-a întâmplat acest lucru. În august, am sunat iar și a spus că nu se lucrează. Și iată cum trec anii și nu putem face nimic”, a declarat pentru viva.ro fiul cel mare al artistei, Mugurel Sfetcu.

”În caz că, Doamne ferește, nu vor să ne ajute, să facem acte, noi așteptăm. La șapte ani o strămutăm pe mămica la Craiova, că avem voie. Eu m-am săturat de lupte cu autoritățile”, a mai spus Mugurel pentru sursa citată.

