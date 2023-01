Cum funcționează „coloana a cincea” a Rusiei. "Ilegalii" care au inspirat serialul "The Americans" au fost mutați online

Serviciile de informații folosesc în jargon expresia „coloana a cincea” pentru a defini un grup de oameni care subminează și sabotează o națiune sau un grup din interior, de obicei în favoarea unei alte națiuni sau a unui grup.

Activitățile lor includ adesea sabotaj, dezinformare și propagandă, spionaj și terorism.

Poate cel mai faimos caz din a cincea coloană este programul "ilegalilor" antrenați de Rusia. Serviciul Rus de Informații Externe (SVR) a instruit încă din perioada Războiului Rece mai mulți agenți care să locuiască pe termen nelimitat în SUA.

Ulterior Războiului Rece proiectul a fost extins și în țări din Europa, cel mai recent caz de acest fel fiind descoperit în Suedia.

Misiunea spionilor adânc infiltrați este să ajungă în poziții înalte din societate, să construiască contacte cu directori, academicieni sau factori de decizie, să strângă și să trimită informații pentru SVR.

Acești „ilegali” au primit adesea identitatea unor oameni morți și au dus o viață normală, de oameni de rând, perfect integrați fictiv social și cultural, pentru a nu ridica nicio suspiciune în rândul cetățenilor.

Unul dintre cei mai cunoscuți ilegali este Anna Chapman, care a devenit „Mata Hari modernă”, seducând înalți responsabili în drumul către secretele de stat americane.

FBI susține că i-a avut în vizor pe ilegalii ruși din stadiile incipiente și că aceștia au fost urmăriți încă de la începutul programului SVR în cadrul operațiunii "Ghost Stories".

În iunie 2010, 11 ilegali au fost arestați în SUA, inclusiv Anna Chapman, iar agenții "adormiți" au fost acuzați de spionaj în numele Rusiei. Ulterior, aceștia au fost schimbați cu patru cetățeni ruși condamnați de Moscova pentru spionaj în numele SUA și al Regatului Unit.

Programul a fost considerat, inclusiv de unii analiști din Rusia, a fi un eșec din cauza costurilor mari și a rezultatelor nesatisfăcătoare în ceea ce privește informațiile adunate, dar ilegalii și cei care spionează pentru Rusia sunt considerați eroi, iar multora dintre ei li s-au oferit poziții proeminente după întoarcerea în "patria-mamă".

Anna Chapman a devenit o celebritate în Rusia, pozând ca model pentru diverse reviste, având propria emisiune TV și promovând acțiuni sponsorizate de stat.

Andrei Bezrukov și Elena Vavilova sunt ambii scriitori, iar Andrei este, de asemenea, consilier al președintelui Rosneft. Bezrukov & Vavilova au servit și ca inspirație pentru personajele principale ale serialului "The Americans", unul dintre cele mai realiste filme cu spioni realizate în ultimele decenii.

La ceva timp după programului "ilegalilor", rușii au început să-și concentreze acțiunile de tip „coloana a cincea” mai mult pe propaganda online și pe războiul cibernetic. Rusia avea deja o școală de hackeri foarte puternică care datează din anii '90, dar noul lor plan era ceva complet proaspăt și original în sfera propagandei: să folosească „ilegali digitali” în războiul hibrid împotriva Occidentului.

Noua strategie le-a oferit atât distanță față de subiectul abordat, cât și posibilitatea negării plauzibile pentru manevrarea acestor actori digitali, iar tehnologii precum VPN le-au permis să fie geografic în orice loc de pe pământ.

Cel mai faimos "furnizor" de ilegali digitali este Agenția de Cercetare pe Internet (IRA) a lui Evgheni Prigojin, dar scenariul principal al propagandei online a fost scris de un bărbat pe nume Vladislav Surkov, un alt personaj influent din preajma lui Putin. Ideea lui a fost să polarizeze diverse grupuri ideologice și să producă confuzie în rândul populațiilor țărilor din Occident prin finanțarea diferitelor partide sau organizații aflate în opoziție.

De exemplu, IRA ar finanța atât mișcările pro-Black Lives Matter (BLM), cât și mișcările anti-BLM și le-ar monta una împotriva celeilalte. Mașinăria rusă de dezinformare și propagandă a exploatat ideea Occidentului de libertate de exprimare și de presă liberă, lansând mai multe site-uri web și comunități precum „Secured Borders” și „Blacktivists” cu unicul scop de a răspândi ura și confuzia în rândul națiunilor occidentale.

În 2016, un bărbat pe nume Matt Skiber a devenit activ în sfera politică din SUA. A fost foarte implicat în politică organizând evenimente precum mitingul „Marș pentru Trump” din New York. A distribuit megafoane, a conceput afișe, a scris anunțuri de presă și a comunicat cu alți susținători ai lui Trump.

În realitate, Matt Skiber nu era o persoană reală, ci un ilegal digital dirijat de un angajat al IRA, care se descrie ca un susținător al lui Trump. În acea perioadă, treaba lui era să-l promoveze pe Trump și să o batjocurească pe Hillary Clinton, dar ulterior alegerilor prezidențiale din SUA s-a putut transforma în orice altceva a fost nevoie.

Ilegalii digitali sunt eficienți și foarte ieftini, comparativ cu cei reali, motiv pentru care Rusia investește în ei de peste un deceniu. În acest tip de război digital, Rusia a fost cu un pas înainte mereu, iar Occidentul plătește acum un preț greu pentru ignorarea fenomenului.

O anchetă Reuters recentă relevă cum funcționează coloana a cincea în Germania. Reporterii au descoperit baza rusească din Köln unde au fost puse la cale mai multe demonstrații pro-ruse la scară largă de-a lungul războiului ruso-ucrainean.

