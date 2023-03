FBI l-a pus sub acuzare oficial pe Serghei Cherkasov, un "ilegal" rus antrenat de GRU (serviciul de informații militare al Moscovei) care a făcut vâlvă în mass-media internaționale la momentul deconspirării.

Documentul de acuzare a fost publicat pe site-ul oficial al Departamentului de Justiție din SUA în cursul zilei de 24 martie.

"Serghei Vladimirovici Cherkasov („Cherkasov”), în vârstă de 37 de ani, cetățean al Federației Ruse, care a acționat ca agent „ilegal” pentru un Serviciu de Informații al Rusiei („RIS”) sub pseudonimul brazilian Victor Muller Ferreira, a fost acuzat astăzi pentru că a acționat ca un agent al unei puteri străine, fraudă identitară, fraudă bancară, fraudă online și alte acuzații care decurg din activitățile sale ilegale în Statele Unite. Cherkasov a început să acționeze ca agent ilegal în 2012 în Brazilia folosind numele Ferreira și s-a mutat în Statele Unite în 2018, după ce a obținut admiterea la un program de studii superioare la Universitatea 1, o universitate situată în Districtul Columbia. Cherkasov este în prezent încarcerat în Brazilia sub acuzație de fraudă", arată FBI în debutul actului de acuzare.

Investigatorii americani amintesc cum Cherkasov a reușit să obțină un permis fals de conducere american și a furnizat mijlocitorilor ruși informații despre cetățeni americani între 2018 și 2021. Momentul de grație al carierei s-a petrecut în 2022, când a încercat să se angajeze la Curtea Penală Internațională de la Haga. Descoperit de olandezi, Cherkasov a fost predat autorităților brazilieni. Statele Unite face demersuri acum pentru aducerea în țară a bărbatului.

Jurnalistul Christo Grozev este unul dintre investigatorii care a documentat cazul ilegalului rus, pentru publicația Bellingcat. Acesta remarcă faptul că FBI pare să fi pierdut din vedere un amănunt important, atunci când a redactat rechizitoriul.

"Rechizitoriul conține o nouă dovadă a afilierii lui Serghei Cherkasov la GRU, pe care FBI pare să o fi ratat-o. Indiciul este conținut în numărul de pașaport folosit de Cherkasov pentru a intra în Brazilia în 2011.

Acel număr de pașaport nu este aleatoriu. Face parte dintr-o serie de numere de pașapoarte rezervate spionilor GRU. De fapt, face parte din primul astfel de lot de numere, eliberat multor spioni GRU în 2009. La fiecare doi ani, GRU emite spionilor săi noi pașapoarte dintr-o serie nouă.

Utilizatori de seamă ai pașapoartelor din același lot - ale căror numere diferă doar în ultimele două sau trei cifre, includ infamul duo Salisbury Boshirov și Petrov (*96 și *92 față de cel al lui Cherkasov *56) și șeful lor Averyanov (*21 vs * 56).

Această idioție a GRU ne-a permis să identificăm sute de spioni GRU - inclusiv dintre cei însărcinați cu acțiune de otrăvire, sabotori și ilegali aflați în "adormire", precum „Maria Adela”, sau Olga Kolobova", scrie Christo Grozev pe Twitter.

Investigația Bellingcat despre „Maria Adela” spioana Rusiei infiltrată într-o structură NATO din Italia.

