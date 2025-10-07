Codul roșu de vreme rea închide școlile și grădinițele și în județul Ilfov

Și în județul Ilfov școlile și grădinițele vor fi închise miercuri, 8 octombrie, a hotărât într-o ședință Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Cursurile vor fi suspendate, miercuri, în toate unităţile de învăţământ din judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti în contextul avertizării Cod roşu de ploi abundente. Luni, 6 octombrie, o decizie similară a fost luată pentru judeţul Constanţa.

”Potrivit informaţiilor comunicate, activitatea didactică va fi suspendată miercuri, 8 octombrie, atât în Capitală, cât şi în judeţul Ilfov”, a transmis Ministerul Educaţiei.

În urma şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu s-a stabilit că va fi activat Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la sediul ISU Giurgiu, din care fac parte reprezentanţi de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu, Apa Service S.A. Giurgiu şi Reţele Electrice Muntenia S.A. Giurgiu, pentru monitorizarea evoluţiei fenomenelor meteorologice periculoase.

Totodată, la nivelul ISU Giurgiu va fi activată grupa operativă, marţi, începând cu ora 20:00, până la încetarea fenomenelor meteorologice, fiind pre-alertate toate subunităţile de intervenţie şi pregătită tehnica din dotare.

De asemenea, au fost înştiinţate unităţile administrativ-teritoriale pentru punerea în aplicare a măsurilor proprii prevăzute de planurile operative în situaţii de urgenţă şi va fi asigurată permanenţa la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi va fi menţinută legătura operativă cu Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI).

În plus, miercuri vor fi suspendate cursurile în toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu pentru protejarea elevilor şi a personalului didactic

Populaţia va fi avertizată despre fenomenele meteorologice periculoase prin mesaje RO-Alert.

De asemenea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu va asigura măsuri în sprijinul cetaţenilor, dacă situaţia va impune, iar prin echipajele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu va fi monitorizată circulaţia pe drumurile din judeţ.

La nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu se va monitoriza cu atenţie evoluţia nivelurilor şi debitelor pe cursurile de apă din judeţul Giurgiu, respectiv se vor pregăti forţele, mijloacele şi materialele pentru intervenţii operative în vederea limitării şi diminuării efectelor negative.

La nivelul Apa Service S.A. Giurgiu, va fi suplimentat numărul echipelor de intervenţie pentru a se acţiona operativ în cazul producerii unor avarii la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare şi se vor adopta măsuri necesare pentru evacuarea apei în regim de urgenţă. La nivelul Reţele Electrice Muntenia S.A. Giurgiu, va fi suplimentat numărul echipelor de intervenţie pentru a se acţiona operativ în cazul avariilor la reţelele de alimentare cu energie electrică.

Conform CJSU, vor fi adoptate măsuri pentru verificarea şi curăţarea rigolelor, a şanţurilor şi a căilor de scurgere a apelor pluviale, pentru prevenirea acumulărilor de apă, se vor monitoriza zonele predispuse la inundaţii şi se va interveni de urgenţă, dacă situaţia o impune.

