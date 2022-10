Americanul Ilia Malinin, în vârstă de 17 ani, a reuşit, sâmbătă, încă un cvadruplu axel în competiţie, o performanţă fără egal, relatează Le Figaro.

Malinin a câştigat Skate America după un program care a inclus această săritură.

Ilia Malinin este primul patinator din istorie care a reuşit o săritură cvadruplu axel în competiţie, în septembrie, la Lake Placid, la US International Classic.

17-year-old 🇺🇸 Ilia Malinin won #SkateAmerica 🥇 and brought the house down with a second quad Axel in ⛸️ historyhttps://t.co/GUFQvjv3R1pic.twitter.com/acAVpsKaQo