Premierul Bolojan, întrebat dacă ia în calcul demisia: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, cu abordări diferite, să iei măsuri care nu sunt populare"

Autor: Mihai Diac
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 23:27
132 citiri
Premierul Bolojan, întrebat dacă ia în calcul demisia: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, cu abordări diferite, să iei măsuri care nu sunt populare"
Premierul Bolojan - FOTO Facebook / Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, în ziua de 18 septembrie, că nu este o situație comodă pentru el, ca prim-ministru, să lucreze cu patru partide și să ia măsuri care nu sunt populare, dar că este important ca atunci când nu va mai fi în vreo funcție să poată merge nestingherit pe stradă.

Întrebat la Euronews România dacă a luat în calcul vreodată de când a ajuns la Palatul Victoria să demisioneze din funcție, premierul Ilie Bolojan a evitat un răspuns tranșant. Bolojan a afirmat că a decis să facă tot ce ține de el, în condițiile în care programul de guvernare este ”un program de corecții în principal”, pentru că România este ”cu spatele la zid”.

”E o mare onoare să fii în serviciul comunității. Am fost 20 de ani la Primăria Oradea, la Consiliul Județean Bihor, la Prefectură și am încercat să fac tot ce este posibil gândindu-mă cum mă duc pe stradă când nu mai sunt pe funcție. E foarte important asta pentru mine, să te poți duce pe stradă în comunitatea ta când nu mai ești pe funcție, nu când ești în mașină sau când ești însoțit. Și asta încerc să fac și acum”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

El a recunoscut că nu este comod să lucrezi ca premier cu patru partide care au abordări diferite.

”Nu este o situație comodă, pentru că ar fi fost o înghesuială la funcția de premier. Nu este comod să lucrezi cu patru partide, cu abordări diferite, să iei măsuri care nu sunt populare. Niciun partid nu are un entuziasm să facă acest lucru pe bună dreptate, pentru că e normal, dar nu putem să trecem peste aceste greutăți decât făcând acest efort. Asta încerc să fac și eu la Palatul Victoria. Dar nu e o situație întotdeauna comodă”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a afirmat, în repetate rânduri, atât în mod public, cât și în ședințele coaliției că un premier are nevoie de susținere pentru a pune în aplicare Programul de guvernare. În situația dificilă a României, cu un deficit excesiv de mare, guvernarea înseamnă măsuri de reducere a cheltuielilor și creștere a veniturilor, lucruri pe care partidele din coaliție le-au agreat la constituire.

El a respins criticile celor care susțin că folosește amenințarea cu demisia ca instrument de presiune asupra celor cu care negociază. El spune că i se pare onest ca, atunci când o persoană ocupă o funcție, să își poată exercita mandatul, indiferent că este vorba despre o funcție în sectorul public sau privat.

Prima amenințare directă din PSD cu căderea Guvernului Bolojan. Noua „linie roșie” care pare să fi apărut în coaliție
Prima amenințare directă din PSD cu căderea Guvernului Bolojan. Noua „linie roșie” care pare să fi apărut în coaliție
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat joi seară, 18 septembrie, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu...
Cum fentează bugetarii vizați de concedieri planul lui Bolojan. Reducerea de personal cu 20 la sută ar trimite acasă peste 150.000 de angajați
Cum fentează bugetarii vizați de concedieri planul lui Bolojan. Reducerea de personal cu 20 la sută ar trimite acasă peste 150.000 de angajați
În timp ce statul se tot împrumută pentru salarii, coaliția de guvernare nu reușește să taie din cheltuieli. Ultima propunere este o provocare pentru Ilie Bolojan. Primarii sunt gata să...
#Ilie Bolojan demisie, #ilie bolojan, #demisie premier, #coalitia de guvernare , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce se intampla in PSD: supraveghere, presiuni, intimidari si amenintari. "Nu este inca un moment de asumare publica"
DigiSport.ro
"Nu a vrut sa mai traiasca". Dezvaluirea facuta dupa moartea lui Florin Marin
ObservatorNews.ro
Tactica prin care bugetarii din administratia locala vor sa scape de concedieri
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premierul Bolojan, întrebat dacă ia în calcul demisia: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, cu abordări diferite, să iei măsuri care nu sunt populare"
  2. Prima amenințare directă din PSD cu căderea Guvernului Bolojan. Noua „linie roșie” care pare să fi apărut în coaliție
  3. Cum fentează bugetarii vizați de concedieri planul lui Bolojan. Reducerea de personal cu 20 la sută ar trimite acasă peste 150.000 de angajați
  4. Premierul a explicat de ce a lipsit de la întâlnirea cu primarii: ”Nu a fost niciodată un refuz”
  5. Oana Gheorghiu, desemnată de Nicușor Dan reprezentantă a Administrației Prezidențiale în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
  6. Protocolul coaliției, subminat. Cât mai rezistă împreună la guvernare și ce partid va ceda primul. „Se încearcă înlăturarea lui Ilie Bolojan”
  7. Traian Băsescu face „radiografia” coaliției și spune cum pierde România. Ce admiră și ce nu îi place la Ilie Bolojan
  8. Florin Cîțu: "Dacă guvernul chiar alege performanța și reforma, nu va supraviețui politic. Dar e singura alegere corectă"
  9. Bolojan dezvăluie la cât a ajuns gaura de la bugetul de stat. „Nu se lasă cu aplauze”
  10. Se ascut cuțitele în PSD. Rivalul lui Grindeanu atacă actuala conducere: ”Oamenii ăștia au vândut iluzii membrilor de partid / AUR-ul vine peste noi”

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!