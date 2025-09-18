Premierul Bolojan, întrebat dacă ia în calcul demisia: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, cu abordări diferite, să iei măsuri care nu sunt populare"

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, în ziua de 18 septembrie, că nu este o situație comodă pentru el, ca prim-ministru, să lucreze cu patru partide și să ia măsuri care nu sunt populare, dar că este important ca atunci când nu va mai fi în vreo funcție să poată merge nestingherit pe stradă.

Întrebat la Euronews România dacă a luat în calcul vreodată de când a ajuns la Palatul Victoria să demisioneze din funcție, premierul Ilie Bolojan a evitat un răspuns tranșant. Bolojan a afirmat că a decis să facă tot ce ține de el, în condițiile în care programul de guvernare este ”un program de corecții în principal”, pentru că România este ”cu spatele la zid”.

”E o mare onoare să fii în serviciul comunității. Am fost 20 de ani la Primăria Oradea, la Consiliul Județean Bihor, la Prefectură și am încercat să fac tot ce este posibil gândindu-mă cum mă duc pe stradă când nu mai sunt pe funcție. E foarte important asta pentru mine, să te poți duce pe stradă în comunitatea ta când nu mai ești pe funcție, nu când ești în mașină sau când ești însoțit. Și asta încerc să fac și acum”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

El a recunoscut că nu este comod să lucrezi ca premier cu patru partide care au abordări diferite.

”Nu este o situație comodă, pentru că ar fi fost o înghesuială la funcția de premier. Nu este comod să lucrezi cu patru partide, cu abordări diferite, să iei măsuri care nu sunt populare. Niciun partid nu are un entuziasm să facă acest lucru pe bună dreptate, pentru că e normal, dar nu putem să trecem peste aceste greutăți decât făcând acest efort. Asta încerc să fac și eu la Palatul Victoria. Dar nu e o situație întotdeauna comodă”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a afirmat, în repetate rânduri, atât în mod public, cât și în ședințele coaliției că un premier are nevoie de susținere pentru a pune în aplicare Programul de guvernare. În situația dificilă a României, cu un deficit excesiv de mare, guvernarea înseamnă măsuri de reducere a cheltuielilor și creștere a veniturilor, lucruri pe care partidele din coaliție le-au agreat la constituire.

El a respins criticile celor care susțin că folosește amenințarea cu demisia ca instrument de presiune asupra celor cu care negociază. El spune că i se pare onest ca, atunci când o persoană ocupă o funcție, să își poată exercita mandatul, indiferent că este vorba despre o funcție în sectorul public sau privat.

