Cine ar putea ajunge premier dacă Ilie Bolojan părăsește Guvernul. Cel mai vehiculat nume din PSD

Cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, premierul României, în cazul unei demisii FOTO gov.ro

Dacă premierul Ilie Bolojan își înaintează demisia, PSD va propune pentru această funcție pe unul dintre membrii fondatori ai Partidului România Mare (PRM), avertizează politologul Cristian Preda miercuri, 24 septembrie. Șeful Executivului a sugerat în mod repetat că s-ar putea retrage dacă reforma pensiilor speciale ale magistraților va fi declarată neconstituțională de către CCR în ședința din aceeași zi.

„Sper că vă dați seama că, dacă pică Bolojan, nu PNL va mai da premierul, ci PSD, iar la Palatul Victoria ajunge nu Grindeanu, ci Olguța Vasilescu”, a transmis politologul Cristian Preda pe Facebook.

El a amintit că primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, era fruntașă pentru poziția de premier în cazul unei victorii a lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din 2025.

„Da, în campania din mai, acesta a fost numele care a circulat ca opțiune a alianței care-l susținea pe Antonescu. De altfel, și acum, Vasilescu e cea mai aprigă adversară a premierului”, a mai spus Cristian Preda.

Ads

Vicepreședinta PSD și primărița municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, i-a cerut premierului Bolojan la 1 septembrie să amâne pachetul 2 de reforme, susținând că acesta conține numeroase greșeli.

Membră fondatoare a PRM (în 1991), Vasilescu a afirmat pe 19 septembrie că „nu-l invită nimeni” pe premierul Bolojan să demisioneze, pentru că el a spus că pleacă.

„Noi nu o să ne opunem. E o altă discuție”, a adăugat aceasta.

Ads