Adrian Zuckerman spune că nu trebuie dat jos premierul Bolojan. Ce oportunităţi vede în România fostul ambasador al SUA

Autor: Mihai Diac
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 23:04
291 citiri
Adrian Zuckerman spune că nu trebuie dat jos premierul Bolojan. Ce oportunităţi vede în România fostul ambasador al SUA
Adrian Zuckerman, fost ambasador SUA în România - FOTO Hepta

Diplomatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, este de părere că ”trebuie mers înainte” cu reformele iniţiate de premierul Ilie Bolojan.

”Nu trebuie fiecare lucru să încerci să-l dai jos zi după zi, trebuie să dai României o şansă să-şi revină economic”, spune Zuckerman, care susţine că ştie companii mari care au amânat investiţiile în România din cauza situaţiei prin care trece acum România.

”Eu ştiu companii mari care voiau să intre aici şi s-au oprit să vadă cum se dezvăluiesc lucrurile. Dar eu vreau să rog oamenii de la toate partidele din coaliţie: poate domnul Bolojan a făcut greşeli, poate nu, dar trebuie mers înainte aici. Nu trebuie fiecare lucru să încerci să-l dai jos zi după zi, trebuie să dai României o şansă să-şi revină economic. Una e să tai lucruri, au tăiat sau încearcă să taie acum, că altfel România şi-ar fi pierdut credit rating, acum e la triple B minus, care este un nivel deasupra junk, dacă e junk, rata de împrumutat bani se dublează, dacă nu mai mult, plus multe instituţii financiare nici nu dau voie să cumpere aşa de datorii de la mai jos, de triple B minus. Şi aşa că ar fi groaznic”, a afirmat Adrian Zuckerman, în seara de luni, 22 septembrie 2025, la Digi 24.

”Acum trebuie să ne uităm cum să se dezvolte economia. Trebuie să dăm drumul la mine. România este foarte bogată: cupru, aur, pământuri rare, tot felul de lucruri. Trebuie să dăm drumul la gaz şi petrol, rezervele din Marea Neagră sunt cele mai mari din Europa, pentru că astea din Norvegia au scăzut. Şi e numai în Marea Neagră, numai o companie care extrage gaz acum. De ce? Şi-a durat 13 ani pentru ea să scoată. Trebuie să le dăm drumul”, a declarat Zuckerman.

#Ilie Bolojan demisie, #Adrian Zuckerman, #SUA Romania, #restructurare sector bugetar, #reducerea cheltuielilor , #guvern
