Planurile lui Bolojan, în viziunea lui Andrei Caramitru: "Miza lui aia mare e să îl pună pe Ciucu primar la PMB, și după să preia controlul pe PNL"

Analistul Andrei Caramitru estimează că Ilie Bolojan are planuri foarte ambițioase, legate atât de guvern cât și de PNL, și că, pentru reușita acestor planuri, o etapă esențială ar fi câștigarea funcției de primar al Capitalei de către candidatul PNL, Ciprian Ciucu, susținut de Ilie Bolojan.

Caramitru își prezintă această ipoteză într-un mesaj postat pe Facebook, în seara de 28 octombrie 2025.

"Toți îl sapă pe Bolojan e evident asta pentru toată lumea. Dacă stai să te gândești totuși - omul e evident și el smart, altfel nu s-ar fi impus forever in Bihor în politica de acolo și după nu ajungea aici, deși cei de pe Dâmbovița nu îl plac DELOC.

Așa ca mă gândeam eu ce plan o avea ca doar nu vrea să se sacrifice - nimeni smart nu are așa gânduri.

Cred ca miza lui aia mare e să îl pună pe Ciucu primar la PMB, și după să preia controlul pe PNL cu un pol de putere strong - prim ministru, primarul Bucureștiului și posibil noua vice prim ministru din societatea civilă", scrie Andrei Caramitru.

Pe de altă parte, dacă Ciprian Ciucu pierde alegerile pentru funcția de primar general, și poziția lui Ilie Bolojan se va clătina, consideră Caramitru.

"Dacă le pierde cred ca partidul plus PSD (plus ND) îl vor da jos destul de repede din poziția de prim ministru și șef al PNL", estimează Andrei Caramitru.

