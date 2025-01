Condițiile puse de Nicușor Dan ca să-l numească premier pe Ilie Bolojan, în cazul în care este ales președinte. "Cu mare plăcere"

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, marți seara, 7 ianuarie, într-o emisiune online la Gândul, că șansele ca PNL și UDMR să sprijine candidatura sa la Președinție sunt mici, dar a spus că l-ar numi „cu mare plăcere” premier pe liderul PNL Ilie Bolojan.

Dan a precizat încă o dată că nu renunță la cursa pentru Cotroceni. Întrebat care sunt șansele să fie sprijinit de PNL și UDMR la prezidențiale, primarul Bucureștiului a recunoscut că aceste sunt mici având în vedere că PSD, PNL și UDMR au un protocol care prevede că vor avea un candidat comun, relatează g4media.ro.

"Nu-mi fac mari așteptări pe chestiunea asta, deși evident că mi-ar plăcea (susținerea PNL și UDMR, n.red.)", a declarat Nicușor Dan.

Primarul general crede că actualul președinte al PNL, Ilie Bolojan, ar fi un bun prim ministru.

"E un om foarte serios, apreciez ce a făcut și la Oradea și la CJ Bihor, are și o disciplină a banilor foarte bună (…) și de asemenea are viziune de dezvoltare. Ar fi un premier foarte bun, însă trebuie să ne uităm tot timpul la aritmetica parlamentară (…) Președintele poate să numească, are și el o oarecare influență, dar principala influență o are majoritatea parlamentară".

Întrebat dacă l-ar numi premier pe Bolojan, în cazul în care va ajunge președinte, Nicușor Dan a răspuns scurt: "În condițiile în care aș avea garanția că strânge o majoritate parlamentară și face guvernul, cu mare plăcere".

