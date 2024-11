Dorit de mulți ca premier, Ilie Bolojan a fost taxat dur de un adversar politic. "Inflexibil ca Iohannis. Nimeni nu are dreptate în afară de el”

Kelemen Hunor, președintele UDMR și candidat la alegerile prezidențiale, a declarat miercuri, 13 noiembrie, că nu este un admirator al lui Ilie Bolojan. El a spus că președintele CJ Bihor este ”ediția lui Klaus Iohannis 2024”.

”Este la fel de inflexibil, nimeni nu are dreptate în afară de el. Este un om care nu riscă, intră în scenă doar când are posibilitatea de a câștiga”, a mai spus Kelemen Hunor, arătând că, probabil de aceea, nu s-a înțeles cu actualul șef al statului.

Președintele UDMR a fost întrebat cum vede faptul că partidele se bat pe Ilie Bolojan să-l pună premier.

”Nu m-a surprins, este un cântec vechi, din când în când se repetă. Eu nu sunt un admirator al lui Ilie Bolojan, am avut discuții în 2016. Ilie Bolojan este ediția lui Klaus Iohannis 2024. Este la fel de inflexibil, doar ce spune el, nimeni nu are dreptate în afară de el, este un om care nu riscă, intră în scenă doar când are posibilitatea de a câștiga. Uitați-vă la președintele Iohannis, a intrat doar când știa că va câștiga”, a declarat Kelemen Hunor, la Prima TV.

Liderul UDMR a mai spus despre Ilie Bolojan că ”nu acceptă alte idei și ce spune el este adevărul absolut”.

”Poate de aceea nu s-a înțeles cu Klaus Iohannis”, a comentat Kelemen Hunor. ”Se va comporta cum s-a comportat și la Bihor. Primar bun, nu spun, a făcut lucruri bune, Iohannis, primar bun, a făcut lucruri bune”, a mai arătat el.

Despre preluarea șefiei PNL de către acesta, în cazul unui eșec al lui Nicolae Ciucă la prezidențiale, Kelemen Hunor a răspuns: ”Nu știu, partidele mari, de obicei, dacă câștigă președinția, partidul este preluat de cineva (..) Dacă pierde, va fi decapitat. La PSD, decapitarea merge repede, într-o seară, o rezolvă, a doua zi sunt la muncă, la PNL durează mai mult, că asta e tradiția acolo, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut.”

