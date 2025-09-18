Premierul a explicat de ce a lipsit de la întâlnirea cu primarii: ”Nu a fost niciodată un refuz”

Premierul Ilie Bolojan a explicat joi, 18 septembrie, de ce a lipsit de la întâlnirea cu primarii de miercuri, precizând că nu a refuzat să se întâlnească cu aceștia.

Motivul absenței sale de la întâlnirea cu edilii a fost prelungirea unei ședințe la Parlament, a explicat premierul.

”Am fost la toate consultările cu autoritățile locale în aceste aproape trei luni de când sunt premier, de cel puțin 10 ori, și cunosc destul de bine problemele, având și cei 20 de ani în administrație. Nu a fost niciodată un refuz de întâlniri. Ieri, pur și simplu s-au suprapus două activități, s-a lungit o ședință la Parlament și nu am mai putut să vin la întâlnirea cu primarii. Cu doi vicepremieri și ministrul de resort, întâlnirea a fost cât se poate de bună”, a declarat Bolojan la Euronews.

Premierul a dat detalii și despre modul în care se vor face reducerile de posturi în administrația locală, precizând că nu vor fi aplicate uniform, pentru că unele administrații „s-au gospodărit mai bine”, în timp ce altele „au exagerat”.

„De exemplu, Consiliul Județean Bihor are 88 de angajați, sub 90, într-un județ destul de mare, iar alte consilii județene cu număr dublu sau triplu de angajați nu cred că se descurcă mult mai bine. Sper să ajungem la o soluție, pentru că diferența dintre venituri și cheltuieli nu poate fi redusă fără scăderea cheltuielilor”, a afirmat Bolojan.

Șeful guvernului a mai spus că, în trecut, o greșeală majoră a fost transferarea de fonduri de la stat fără condiționarea performanței, ceea ce a demotivat administrațiile locale să gestioneze eficient banii.

Președinta Asociației Municipiilor din România, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că Guvernul a făcut două propuneri privind reducerea cheltuielilor de personal în administrația locală: o reducere de 10% pentru fiecare UAT sau una de 40% din totalul posturilor, cu o „frână” de 20% din cele deja ocupate. Vasilescu a subliniat că, în privința schemelor de personal, nicio primărie nu seamănă cu alta.

