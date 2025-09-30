Energia electrică se ieftinește pentru români. Anunțul premierului Bolojan

Autor: Maria Popa
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 07:42
1069 citiri
Energia electrică se ieftinește pentru români. Anunțul premierului Bolojan
Ilie Bolojan FOTO: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seara, 29 septembrie, premierul Ilie Bolojan.

El a explicat, la Digi 24, că acest lucru se va întâmpla datorită unităților de stocare a energiei fotovoltaice.

"Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină, să o folosim seara. Domeniul energiei este vital, pentru că de el ține competitivitatea marilor noastre firme. Dacă ești în competiție pe piața europeană cu o companie care are energia cu 15% mai ieftină decât tine, nu mai ești competitiv", a precizat prim-ministrul.

El a criticat întârzierea finalizării centralei de la Iernut, menționând că, din cauza "incapacității administrative", proiectul nu a fost realizat deocamdată, deși necesita doar doi - trei ani.

"Sâmbătă, fără publicitate, m-am dus lângă Târgu Mureș, la Iernut. La Iernut avem un proiect din 2016 și nu suntem în stare să terminăm un grup mare pe gaz - de 10 ani suntem în această situație. Mai avem ceva să terminăm, câteva procente, probabil că 5% din toată lucrarea, dar suntem în situația în care am reziliat până acum - e a doua oară că reziliem contractul cu firma - și datorită unei incapacități administrative stai 10 ani după o centrală pe care alții o fac în doi - trei ani de zile. Deci, primul lucru care trebuie să îl facem, și îl facem, este să investim în centrale de producție pe gaz, pentru că avem gaz în România", a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, o altă greșeală a constat în faptul că hidrocentralele realizate în proporție de peste 70% nu au fost finalizate, din "diferite motive" de mediu.

"Trebuie să ne terminăm hidrocentralele. Un alt lucru greșit pe care l-am făcut este că, pe diferite motive de mediu, am lungit foarte mult finalizarea hidrocentralelor, care sunt începute de 30 de ani, de 20 de ani, și sunt, cea mai mare parte, într-o proporție de peste 70% realizate", a spus el.

Bolojan a menționat că sistemul energetic actual este diferit de cel de acum 40 - 50 de ani, când termocentrale sau hidrocentrale produceau energie în mod relativ constant.

În România au fost închise o parte dintre centrale, care erau uzate și poluatoare. Însă, din cauză că au întârziat proiectele de înlocuire a acestor unități, România nu are suficientă capacitate de producție, a explicat premierul.

"Acum, prin extinderea sistemelor fotovoltaice, prin eolienele care au fost montate în România, avem un mix de energie care înseamnă că, de exemplu, în orele de prânz avem o supraproducție de energie ieftină, pe care nu o putem consuma, deci pe care practic o pierdem. Iar în orele de seară, pentru că am închis capacități energetice, avem o cerere mare de curent scump, pe care îl importăm.

Totdeauna seara importurile de energie sunt foarte scumpe. Toată lumea are un deficit de energie seara, iar atunci când se face un preț mediu al energiei, suntem în situația în care prețul energiei din România este ceva mai mare în anumite intervale decât în celelalte țări din această parte de Europa sau chiar din Europa de Vest", a declarat Ilie Bolojan.

Când crede premierul Bolojan că pot fi organizate alegerile pentru Primăria Capitalei. "Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță"
Când crede premierul Bolojan că pot fi organizate alegerile pentru Primăria Capitalei. "Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță"
Premierul României Ilie Bolojan a afirmat luni seară, 29 septembrie, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, sau...
Ilie Bolojan, dezvăluiri de la discuțiile cu cei din Comisia Europeană. Cum i-a convins să accepte un deficit de 8,4% în acest an
Ilie Bolojan, dezvăluiri de la discuțiile cu cei din Comisia Europeană. Cum i-a convins să accepte un deficit de 8,4% în acest an
Premierul României Ilie Bolojan a explicat luni seară, 29 septembrie, că cel mai important lucru este să spui partenerilor adevărul, fie că este vorba despre Comisia Europeană, de...
#ilie bolojan premier, #facturi energie electrica, #preturi energie, #preturi energie Romania, #energie electrica ieftinire, #energie electrica pret , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Picioarele unor sefe din diplomatia europeana, cenzurate pe televiziunea de stat iraniana. "Prima data am spus ca e amuzant"
a1.ro
Ce diferenta de varsta exista intre Roxana Nemes si sotul ei, Calin Hagima. Artista a nascut
ObservatorNews.ro
Tinerii intre 18 si 35 de ani, chemati sa fie "militar voluntar in termen" 4 luni. Cati bani primesc la final

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Energia electrică se ieftinește pentru români. Anunțul premierului Bolojan
  2. Călin Georgescu se plânge că l-au trădat apropiații. "Dacă m-a durut? Nu. M-a bucurat. Era musai să se întâmple"
  3. În cel mult o lună se va realiza o analiză asupra instituțiilor centrale care necesită reforme, anunță premierul Bolojan
  4. Când crede premierul Bolojan că pot fi organizate alegerile pentru Primăria Capitalei. "Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță"
  5. Topul deputaților chiulangii. Zeci de aleși au lipsit de la ședințele Parlamentului, în prima jumătate a anului. Cine conduce clasamentul
  6. The Guardian: Deși partidul pro-european a câștigat alegerile, Republica Moldova rămâne cu un mare obstacol în drumul spre UE. Neoficial, candidatura ei este cuplată cu cea a Ucrainei
  7. Piedone și-a lansat partidul nou-nouț. Pe cine vede primar la Capitală? "Un independent, doamna Anca Alexandrescu. Ce o recomandă? Vocea și talentul"
  8. Fostul primar Cătălin Cherecheș, aflat în închisoare, rămâne fără 2,6 milioane de lei. Decizia instanței
  9. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, le dă un sfat cetățenilor Republicii Moldova: "Sperăm ca în viitor să ia în considerare cu toții opțiunea unionistă"
  10. "POT este pregătit să preia guvernarea", anunță Anamaria Gavrilă. "Trebuie să fim pregătiți să înlocuim acest sistem în orice clipă"