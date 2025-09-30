Energia electrică se ieftinește pentru români. Anunțul premierului Bolojan

Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seara, 29 septembrie, premierul Ilie Bolojan.

El a explicat, la Digi 24, că acest lucru se va întâmpla datorită unităților de stocare a energiei fotovoltaice.

"Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină, să o folosim seara. Domeniul energiei este vital, pentru că de el ține competitivitatea marilor noastre firme. Dacă ești în competiție pe piața europeană cu o companie care are energia cu 15% mai ieftină decât tine, nu mai ești competitiv", a precizat prim-ministrul.

El a criticat întârzierea finalizării centralei de la Iernut, menționând că, din cauza "incapacității administrative", proiectul nu a fost realizat deocamdată, deși necesita doar doi - trei ani.

"Sâmbătă, fără publicitate, m-am dus lângă Târgu Mureș, la Iernut. La Iernut avem un proiect din 2016 și nu suntem în stare să terminăm un grup mare pe gaz - de 10 ani suntem în această situație. Mai avem ceva să terminăm, câteva procente, probabil că 5% din toată lucrarea, dar suntem în situația în care am reziliat până acum - e a doua oară că reziliem contractul cu firma - și datorită unei incapacități administrative stai 10 ani după o centrală pe care alții o fac în doi - trei ani de zile. Deci, primul lucru care trebuie să îl facem, și îl facem, este să investim în centrale de producție pe gaz, pentru că avem gaz în România", a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, o altă greșeală a constat în faptul că hidrocentralele realizate în proporție de peste 70% nu au fost finalizate, din "diferite motive" de mediu.

"Trebuie să ne terminăm hidrocentralele. Un alt lucru greșit pe care l-am făcut este că, pe diferite motive de mediu, am lungit foarte mult finalizarea hidrocentralelor, care sunt începute de 30 de ani, de 20 de ani, și sunt, cea mai mare parte, într-o proporție de peste 70% realizate", a spus el.

Bolojan a menționat că sistemul energetic actual este diferit de cel de acum 40 - 50 de ani, când termocentrale sau hidrocentrale produceau energie în mod relativ constant.

În România au fost închise o parte dintre centrale, care erau uzate și poluatoare. Însă, din cauză că au întârziat proiectele de înlocuire a acestor unități, România nu are suficientă capacitate de producție, a explicat premierul.

"Acum, prin extinderea sistemelor fotovoltaice, prin eolienele care au fost montate în România, avem un mix de energie care înseamnă că, de exemplu, în orele de prânz avem o supraproducție de energie ieftină, pe care nu o putem consuma, deci pe care practic o pierdem. Iar în orele de seară, pentru că am închis capacități energetice, avem o cerere mare de curent scump, pe care îl importăm.

Totdeauna seara importurile de energie sunt foarte scumpe. Toată lumea are un deficit de energie seara, iar atunci când se face un preț mediu al energiei, suntem în situația în care prețul energiei din România este ceva mai mare în anumite intervale decât în celelalte țări din această parte de Europa sau chiar din Europa de Vest", a declarat Ilie Bolojan.

