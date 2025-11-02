Ilie Bolojan nu se prezintă luni în Parlament la solicitarea AUR și PSD. Cum își motivează premierul absența

Autor: Adrian Zia
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 19:36
374 citiri
Ilie Bolojan nu se prezintă luni în Parlament la solicitarea AUR și PSD. Cum își motivează premierul absența
Ilie Bolojan, premierul României - Foto Hepta

Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR şi PSD, deşi ”Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”.

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitaţia grupurilor parlamentare PSD şi AUR la «Ora Premierului» din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”, a transmis, duminică seară, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează, însă, că agenda zilei de luni este foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, fiind dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall şi discuţiilor privind Programul SAFE, de importanţă majoră pentru economia şi capacităţile de apărare ale României.

”Cu asigurarea întregii sale disponibilităţi, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea «Orei Premierului» pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, mai anunţă Guvernul.

Grupul parlamentar AUR l-a invitat pe premier la o dezbatere cu tema "Situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026, în contextual scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 şi a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026".

De asemenea, Grupul parlamentar al PSD l-a invitat la o dezbatere cu tema "Retragerea trupelor americane din România - lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României".

Dezbaterile ar fi trebuit să aibă loc luni, la ora 16.00.

Acuzat că știa despre retragerea trupelor americane din România, Grindeanu iese la atac: "N-am avut informaţii decât din presă"
Acuzat că știa despre retragerea trupelor americane din România, Grindeanu iese la atac: "N-am avut informaţii decât din presă"
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 31 octombrie, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu...
Riscul pe care și-l asumă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Executivului un infractor
Riscul pe care și-l asumă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Executivului un infractor
Grupul parlamentar PSD a solicitat participarea premierului la ședința de plen de luni, 3 noiembrie, în cadrul dezbaterii politice "Ora prim-ministrului", pentru a discuta despre retragerea...
#ilie bolojan premier, #Parlament, #ora premierului , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Un cunoscut istoric condamna aparitia versurilor legionare in Catedrala Neamului: "Nu este o scapare". Reactia Patriarhiei
a1.ro
Ana Bodea, dezvaluiri dureroase despre problemele de sanatate din perioada in care era balerina. "Avea 28 kilograme la 15 ani"
ObservatorNews.ro
CALCUL. Cum poti strange un milion de lei pana la pensie, chiar si cu salariul minim pe economie

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ilie Bolojan nu se prezintă luni în Parlament la solicitarea AUR și PSD. Cum își motivează premierul absența
  2. "Imoral". Simion, reacție furibundă după participarea președintelui la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. "În alte vremuri, ar fi fost suspendat"
  3. CTP condamnă atacurile PSD la premier, după anunțul retragerii trupelor SUA din România. "Mai bine o s*g la licuriciul mai mare"
  4. Sondajul care promite o majoritate AUR-PSD în Parlament. Partidul lui Simion, votat de peste o treime dintre români dacă alegerile ar fi duminica viitoare SONDAJ
  5. Cine a stat "lângă alde Ciucă, Ciolacu, Antonescu", avertizați de Dominic Fritz. "Cei care l-au atacat pe Nicușor Dan nu pot avea pretenții acum să fie succesorul lui"
  6. La cine l-a trimis Nicuşor Dan pe George Simion cu cererea pentru pază de la SPP. "Ei trebuie să decidă"
  7. Momentul în care președintele Nicușor Dan izbucnește în râs. Întrebarea despre Călin Georgescu care l-a făcut să reacționeze așa VIDEO
  8. Nicușor Dan l-a „uns” pe Cătălin Drulă drept succesorul preferat la Primărie. A mers la lansarea candidaturii acestuia: „Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București”
  9. Mișcarea care va confirma candidatul susținut de Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Ce va face azi președintele
  10. „Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă