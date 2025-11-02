Ilie Bolojan nu se prezintă luni în Parlament la solicitarea AUR și PSD. Cum își motivează premierul absența

Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR şi PSD, deşi ”Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”.

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitaţia grupurilor parlamentare PSD şi AUR la «Ora Premierului» din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”, a transmis, duminică seară, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează, însă, că agenda zilei de luni este foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, fiind dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall şi discuţiilor privind Programul SAFE, de importanţă majoră pentru economia şi capacităţile de apărare ale României.

”Cu asigurarea întregii sale disponibilităţi, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea «Orei Premierului» pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, mai anunţă Guvernul.

Grupul parlamentar AUR l-a invitat pe premier la o dezbatere cu tema "Situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026, în contextual scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 şi a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026".

De asemenea, Grupul parlamentar al PSD l-a invitat la o dezbatere cu tema "Retragerea trupelor americane din România - lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României".

Dezbaterile ar fi trebuit să aibă loc luni, la ora 16.00.

