Premierul Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorul Spaniei în România. Care au fost temele de discuție FOTO

Autor: Maria Popa
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 16:08
475 citiri
Premierul Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorul Spaniei în România. Care au fost temele de discuție FOTO
Premierul Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorul Spaniei în România Foto: Facebook/Guvernul României

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit marți, 7 octombrie, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Regatului Spaniei în România, Jose Antonio Hernandez Perez-Solorzano, discuțiile vizând consolidarea relațiilor bilaterale și identificarea de noi oportunități de cooperare între cele două state.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, pe agendă s-a aflat dezvoltarea colaborării economice în domenii strategice precum energia, agricultura și industria alimentară, cu obiectivul de a crește capacitatea de producție și export a țării noastre și de a valorifica mai eficient potențialul economic al ambelor țări.

Totodată, au fost analizate modalitățile prin care România poate prelua bune practici din experiența Spaniei în dezvoltarea regională, inovare și atragerea de investiții.

"Un alt subiect al discuției a fost noul cadru financiar multianual al UE și bugetul anual aferent, în vederea unei coordonări eficiente pentru a valorifica oportunitățile de finanțare disponibile", se arată în comunicat.

Cu ocazia Zilei Națională a Spaniei, care va fi sărbătorită în curând, prim-ministrul i-a transmis ambasadorului Perez-Solorzano urări de pace și prosperitate și a subliniat interesul României pentru consolidarea relațiilor bilaterale.

La întrevedere a participat și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

Energia „verde” în „era Trump”. TOP cele mai eficiente surse de energie din lume, cu avantaje și dezavantaje
Energia „verde” în „era Trump”. TOP cele mai eficiente surse de energie din lume, cu avantaje și dezavantaje
În septembrie, la ONU, Donald Trump a susținut un discurs prin intermediul căruia a îndemnat statele lumii, în special pe cele europene, să renunțe la a se concentra primordial pe energia...
Fermierii de elită ai Ucrainei și revoluția care a păcălit Rusia
Fermierii de elită ai Ucrainei și revoluția care a păcălit Rusia
Cu toate că războiul a perturbat dramatic exporturile de cereale ale Ucrainei, un sector cheie al economiei țării se transformă într-un mod remarcabil. Fermierii ucraineni, care navighează...
#ilie bolojan premier, #ambasador Spania Bucuresti, #Romania Spania, #energie, #agricultura, #industrie alimentara , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia Gretei Thunberg dupa ce Donald Trump i-a transmis: "Mergi la doctor"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mai există riscul ca premierul Bolojan să se retragă din funcție după decizia CCR? Ce spune liderul senatorilor PNL
  2. Premierul Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorul Spaniei în România. Care au fost temele de discuție FOTO
  3. Diana Șoșoacă acuză „vânătoare politică” și cere solidaritate după ce a fost inculpată. "Va veni vremea să plătiți pentru tot"
  4. Olguța Vasilescu critică Ministerul Finanțelor. "Ne obligă să facem print-screen şi să facem iar dosar cu şină pentru fiecare achiziţie în parte. E o nebunie!"
  5. Organizațiile care reprezintă persoanele cu autism cer sancționarea lui Simion. "Astfel de cuvinte sunt insulte la adresa unor oameni care merită respect și sprijin, nu batjocură"
  6. Scandal în coaliție după ce Bolojan ar fi cerut blocarea proiectelor PSD. „Premierul austerității, al orgoliului și al lipsei totale de empatie”
  7. Preotul din Buftea a tras clopotele pentru Călin Georgescu: "Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte"
  8. Silvestru Șoșoacă, nou atac la adresa fostei soții: ”Diana Șoșoacă are discernământ redus /Ea e o fericită, nu mai avea tribună de mult, acum i-au oferit-o domnii”
  9. Călin Georgescu, un nou discurs electoral, acompaniat de vacarmul susținătorilor: "Acea mână de viteji se transformă în oastea poporului. Ăsta e sentimentul pe care îl am"
  10. Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. „Va fi omul de bază al lui Nicușor Dan, care îl va dirija pe șeful statului”