Premierul Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorul Spaniei în România. Care au fost temele de discuție FOTO

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit marți, 7 octombrie, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Regatului Spaniei în România, Jose Antonio Hernandez Perez-Solorzano, discuțiile vizând consolidarea relațiilor bilaterale și identificarea de noi oportunități de cooperare între cele două state.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, pe agendă s-a aflat dezvoltarea colaborării economice în domenii strategice precum energia, agricultura și industria alimentară, cu obiectivul de a crește capacitatea de producție și export a țării noastre și de a valorifica mai eficient potențialul economic al ambelor țări.

Totodată, au fost analizate modalitățile prin care România poate prelua bune practici din experiența Spaniei în dezvoltarea regională, inovare și atragerea de investiții.

"Un alt subiect al discuției a fost noul cadru financiar multianual al UE și bugetul anual aferent, în vederea unei coordonări eficiente pentru a valorifica oportunitățile de finanțare disponibile", se arată în comunicat.

Cu ocazia Zilei Națională a Spaniei, care va fi sărbătorită în curând, prim-ministrul i-a transmis ambasadorului Perez-Solorzano urări de pace și prosperitate și a subliniat interesul României pentru consolidarea relațiilor bilaterale.

La întrevedere a participat și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

