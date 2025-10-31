Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de stat german pentru Europa. „Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est”

Gunther Krichbaum și Ilie Bolojan Foto: gov.ro

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, vineri, 31 octombrie, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe din Republica Federală Germania, Gunther Krichbaum, aflat în vizită în România.

În cadrul discuţiilor, oficialul german a transmis că Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est, continuarea participării cu trupe militare în România şi colaborarea bilaterială în domeniul capabilităţilor militare.

Premierul Bolojan a spus, la rândul lui, că Germania este principalul partener comercial al României şi această colaborare economică poate fi extinsă în perioada următoare, îndeosebi în domenii precum securitate şi apărare, având în vedere oportunităţile României de a accesa aproximativ 16,68 miliarde de euro prin Programul european Security Action for Europe (SAFE).

Potrivit Executivului, cei doi oficiali au discutat despre relaţiile excelente dintre România şi Germania, atât în plan bilateral, cât şi în cadrul Uniunii Europene şi Alianţei Nord-Atlantice.

”Germania este principalul partener comercial al României. Mulţumesc oamenilor de afaceri germani pentru că investesc în ţara noastră, creează locuri de muncă şi contribuie la susţinerea exporturilor româneşti şi a economiei naţionale”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Şeful Executivului a menţionat că această colaborare economică poate fi extinsă în perioada următoare, îndeosebi în domenii precum securitate şi apărare, având în vedere oportunităţile României de a accesa aproximativ 16,68 miliarde de euro prin Programul european Security Action for Europe (SAFE).

"Până la finalul lunii noiembrie, vom definitiva lista proiectelor naţionale care vor fi finanţate prin acest program de împrumuturi pentru că beneficiul României va consta în dotarea armatei, dezvoltarea industriei naţionale de apărare şi transferul de tehnologii în economia românească", a afirmat şeful Executivului.

De asemenea, prim-ministrul a subliniat că în paralel cu dezvoltarea colaborării privind tehnica militară, România este interesată de consolidarea angajamentului european privind securitatea şi apărarea.

”În acest context, ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe din Republica Federală Germania, Gunther Krichbaum, a afirmat că Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est, continuarea participării cu trupe militare în România şi colaborarea bilaterială în domeniul capabilităţilor militare”, arată Guvernul în comunicatul oficial.

Un alt subiect aflat pe agenda discuţiilor s-a referit la susţinerea Republicii Moldova.

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat că România va continua să susţină cu fermitate parcursul european al Republicii Moldova şi deschiderea negocierilor de aderare cât mai curând posibil”, menţionează sursa citată.

La întrevederea de la Palatul Victoria au mai participat, din partea Guvernului, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Dragoş Hotea.

