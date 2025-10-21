Premierul Bolojan s-a întâlnit cu şeful Cancelariei Preşedintelui Republicii Coreea. Despre ce au discutat FOTO

Autor: Maria Popa
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 13:09
232 citiri
Premierul Bolojan s-a întâlnit cu şeful Cancelariei Preşedintelui Republicii Coreea. Despre ce au discutat FOTO
Kang Hoon Sik și Ilie Bolojan Foto: Facebook/Guvernul României

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit marţi, 21 octombrie, pe şeful Cancelariei Preşedintelui Republicii Coreea, Kang Hoon Sik, aflat în vizită oficială la Bucureşti, însoţit de o delegaţie formată din oficiali guvernamentali şi reprezentanţi ai unor companii sud-coreene de profil strategic.

Vizita delegaţiei sud-coreene a avut ca obiectiv prezentarea oportunităţilor de cooperare în domeniul industriei de apărare, cu accent pe investiţiile sud-coreene în producţia de echipamente militare şi pe proiecte comune de dezvoltare tehnologică.

”Întâlnirea are loc într-un context simbolic, în care România şi Republica Coreea marchează 35 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice bilaterale, un moment care subliniază soliditatea şi continuitatea cooperării dintre cele două state”, arată Guvernul într-un comunicat.

Discuţiile au vizat consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România şi Republica Coreea, în contextul parteneriatului strategic dintre cele două ţări.

”Părţile au apreciat relaţiile tradiţionale de prietenie şi dialogul politic constant, subliniind faptul că Republica Coreea este primul partener strategic al României din regiunea Asia-Pacific.

Vizita delegaţiei sud-coreene a avut ca obiectiv prezentarea oportunităţilor de cooperare în domeniul industriei de apărare, cu accent pe investiţiile sud-coreene în producţia de echipamente militare şi pe proiecte comune de dezvoltare tehnologică”, mai arată Executivul.

Premierul Ilie Bolojan a menţionat că România are deja în derulare un contract cu compania Hanwha Aerospace pentru achiziţia şi producţia de obuziere autopropulsate K9 „Thunder” şi a reiterat interesul Guvernului României pentru posibile colaborări viitoare cu parteneri sud-coreeni, atât în domeniul apărării, cât şi în alte sectoare economice şi tehnologice de interes comun.

Totodată, prim-ministrul a prezentat situaţia fiscal-bugetară actuală şi priorităţile guvernamentale privind modernizarea forţelor armate, menţionând că România va utiliza instrumentul financiar european SAFE pentru finanţarea programelor de înzestrare şi a capacităţilor de producţie din industria naţională de apărare.

”Premierul a subliniat, de asemenea, că accesarea acestor fonduri presupune respectarea criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene, inclusiv privind transparenţa şi utilizarea eficientă a resurselor publice”, subliniază sursa citată.

Ambele părţi au convenit să continue dialogul bilateral şi cooperarea tehnico-economică, cu scopul consolidării parteneriatului strategic România – Republica Coreea şi al creşterii investiţiilor sud-coreene în România.

La întâlnire au mai participat Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, viceprim-ministrul Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării Naţionale, şi Dragoş Hotea, secretar de stat.

#ilie bolojan premier, #Coreea de Sud, #colaborare, #aparare, #Republica Coreea, #aparare romania , #stiri Ilie Bolojan
