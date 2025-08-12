Magistrații acuză o "campanie de subminare a profesiei" și cer o întâlnire de urgență cu Bolojan. "Există o distincție între critica legitimă și lipsa de respect"

Autor: Adrian Zia
Marti, 12 August 2025, ora 17:46
118 citiri
Premierul Ilie Bolojan FOTO Hepta

Patru asociații ale magistraților au solicitat o întâlnire 'de urgență' cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre efectele pe care 'campania susținută de subminare a profesiei de magistrat', din ultimii trei ani, le are asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească.

Totodată, asociațiile doresc să evidențieze importanța participării judecătorilor și procurorilor la dezbaterile privind propunerile de modificare a statutului magistraților.

'Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) au solicitat luni o întrevedere de urgență prim-ministrului Ilie Bolojan, în legătură cu efectele pe care campania susținută de subminare a profesiei de magistrat, din ultimii trei ani - exacerbată în timpul campaniilor electorale recente și în contextul noilor propuneri de modificare a statutului judecătorilor și procurorilor -, le produce asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească', se arată într-un comunicat transmis de cele patru asociații către AGERPRES.

În solicitarea trimisă prim-ministrului, asociațiile semnatare subliniază că 'dialogul este esențial pentru buna funcționare a instituțiilor statului, dar devine cu atât mai necesar atunci când derapaje frecvente subminează deliberat încrederea în capacitatea puterii judecătorești de a-și îndeplini funcția esențială - aplicarea legii, garantarea drepturilor și libertăților cetățenilor'.

'Dialogul și consultarea reală nu pot fi substituite de mesaje publice menite să discrediteze o profesie, transformând-o în sursa tuturor problemelor unei societăți. Există o distincție clară între libertatea de exprimare și critica legitimă, pe de o parte, și lipsa de respect sau presiunea incorectă asupra sistemului judiciar, pe de altă parte', au adăugat magistrații.

Asociațiile atrag atenția că 'stabilitatea și predictibilitatea statutului judecătorilor și procurorilor reprezintă principalele garanții ale independenței justiției' și că este necesară o dezbatere reală privind în ce măsură modificările legislative anuale contribuie sau nu la respectarea acestor principii și valori democratice.

De asemenea, acestea evidențiază 'importanța participării judecătorilor și procurorilor la dezbaterile care privesc statutul lor', fiind esențial ca aceștia să fie consultați în mod real și să aibă un 'rol activ' în elaborarea legislației care le vizează statutul, precum și funcționarea sistemului judiciar.

'AMR, UNJR, AJADO și APR și-au exprimat încrederea că, la nivelul Guvernului, este înțeleasă necesitatea consultărilor cu organizațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, pentru a asigura un cadru de dialog adecvat atunci când sunt inițiate proiecte legislative ce implică statutul acestora, respectiv atunci când discursul public tinde să pună în discuție însăși legitimitatea autorității judecătorești', se mai precizează în comunicat.

