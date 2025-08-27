Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim sprijin al fraților noștri de peste Prut”

Ilie Bolojan ș Maia Sandu Foto: Facebook/Maia Sandu

Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri, 27 august, la împlinirea a 34 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, că România va rămâne susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova.

Bolojan a subliniat că, ”indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările şi vom continua să fim punctul de sprijin al fraţilor noştri de peste Prut.”

”România va rămâne susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut, aşa cum a dovedit în cei 34 de ani de la proclamarea independenţei statului.

Legătura unică de limbă, cultură, istorie şi tradiţii a creat spaţiul prieteniei şi solidarităţii între statele noastre”, spune premierul într-un comunicat oficial.

Potrivit şefului Executivului, ”sprijinul ferm, aplicat şi multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova este pasul firesc al relaţiei noastre frăţeşti”.

”Aşa cum am spus răspicat şi acum câteva zile la Chişinău, indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările şi vom continua să fim punctul de sprijin al fraţilor noştri de peste Prut care aspiră la o viaţă mai bună, la prosperitate, la drepturile şi libertăţile conferite de statutul european. La mulţi ani Republicii Moldova şi cetăţenilor săi!”, mai transmite premierul Bolojan.

