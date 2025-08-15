„Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, 15 august, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei, desfăşurate pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa, că marinarii români sunt „cartea de vizită” a României pe „mările lumii”.

Premierul le-a transmis constănţenilor că dezvoltarea României nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa, potenţialul energetic al Dobrogei şi al oamenilor din această parte de ţară.

Bolojan a mai spus că în „această perioadă dificilă” „niciun efort nu este prea mare” pentru cei aflaţi în serviciul public aşa încât copiii să aibă „o viaţă mai bună” în România în următorii ani. „Am încredere în români şi am încredere în România”, a subliniat Bolojan.

„Suntem cu toţii aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă azi România e o ţară sigură, membru al NATO, dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează şi forţelor navale române. Marinarii noştri de la Gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările lumii, sunt cartea noastră de vizită şi se cuvine să le mulţumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calități în faţa pericolelor şi a incertitudinii”, a afirmat, vineri, premierul Ilie Bolojan, la Constanţa, de Ziua Marinei.

Premierul a spus că este „conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi”.

„Şi îi asigur pe comandanţii forţelor noastre navale de sprijinul Guvernului României”, a subliniat Bolojan.

Premierul a spus că se cuvine să le mulţumească familiilor marinarilor români pentru „înţelegerea de care dau dovadă faţă de privaţiunile vieţii de marinar şi pentru sprijinul pe care-l acordă acestora”.

„În această zi de mare praznic nu putem să nu ne gândim cu recunoştinţă la eroii noştri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre în războaie, în conflicte pentru libertatea şi demnitatea neamului nostru”, a spus Bolojan.

Premierul le-a transmis constănţenilor că dezvoltarea României „nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa”.

„Dragi constănţeni. Sunt aici să vă spun că dezvoltarea ţării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa, fără a pune în valoare potenţialul energetic al Dobrogei şi fără a valorifica potenţialul oamenilor din această parte de ţară”, a punctat Bolojan.

„Am încredere în români şi în România”

Premierul a subliniat că în „această perioadă dificilă” „niciun efort nu este prea mare” pentru cei aflaţi în serviciul public aşa încât copii să aibă „o viaţă mai bună” în România în următorii ani.

„Pentru cei care suntem în serviciul public niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiţii în aşa fel încât copiii noştri, dintre care mulţi sunt aici, pe faleză, să aibă o viaţă mai bună în ţara noastră în anii următori, în aşa fel încât să trecem de această perioadă dificilă. Am încredere în români şi am încredere în România. Închei mulţumind încă o dată tuturor marinarilor noştri civili şi militari, tuturor lucrătorilor portuari şi tuturor celor care lucrează într-un domeniu conex celui naval. La mulţi ani, Maica Domnului să vă ocrotească! Dumnezeu să aibă în pază România!”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

Peste 3.500 de militari români şi străini, 28 de nave, 25 de ambarcaţiuni rapide şi aproximativ 20 aeronave participă, vineri, 15 august, la manifestările dedicate Zilei Marinei Române organizate la Constanţa. La acestea este prezent premierul Ilie Bolojan, în timp ce preşedintele Nicuşor Dan, aflat în concediu, a fost reprezentat de către consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu.

