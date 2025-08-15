„Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Vineri, 15 August 2025, ora 12:08
228 citiri
„Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO
Ilie Bolojan la Constanța, de Ziua Marinei Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, 15 august, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei, desfăşurate pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa, că marinarii români sunt „cartea de vizită” a României pe „mările lumii”.

Premierul le-a transmis constănţenilor că dezvoltarea României nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa, potenţialul energetic al Dobrogei şi al oamenilor din această parte de ţară.

Bolojan a mai spus că în „această perioadă dificilă” „niciun efort nu este prea mare” pentru cei aflaţi în serviciul public aşa încât copiii să aibă „o viaţă mai bună” în România în următorii ani. „Am încredere în români şi am încredere în România”, a subliniat Bolojan.

„Suntem cu toţii aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă azi România e o ţară sigură, membru al NATO, dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează şi forţelor navale române. Marinarii noştri de la Gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările lumii, sunt cartea noastră de vizită şi se cuvine să le mulţumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calități în faţa pericolelor şi a incertitudinii”, a afirmat, vineri, premierul Ilie Bolojan, la Constanţa, de Ziua Marinei.

Premierul a spus că este „conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi”.

„Şi îi asigur pe comandanţii forţelor noastre navale de sprijinul Guvernului României”, a subliniat Bolojan.

Premierul a spus că se cuvine să le mulţumească familiilor marinarilor români pentru „înţelegerea de care dau dovadă faţă de privaţiunile vieţii de marinar şi pentru sprijinul pe care-l acordă acestora”.

„În această zi de mare praznic nu putem să nu ne gândim cu recunoştinţă la eroii noştri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre în războaie, în conflicte pentru libertatea şi demnitatea neamului nostru”, a spus Bolojan.

Premierul le-a transmis constănţenilor că dezvoltarea României „nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa”.

„Dragi constănţeni. Sunt aici să vă spun că dezvoltarea ţării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa, fără a pune în valoare potenţialul energetic al Dobrogei şi fără a valorifica potenţialul oamenilor din această parte de ţară”, a punctat Bolojan.

„Am încredere în români şi în România”

Premierul a subliniat că în „această perioadă dificilă” „niciun efort nu este prea mare” pentru cei aflaţi în serviciul public aşa încât copii să aibă „o viaţă mai bună” în România în următorii ani.

„Pentru cei care suntem în serviciul public niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiţii în aşa fel încât copiii noştri, dintre care mulţi sunt aici, pe faleză, să aibă o viaţă mai bună în ţara noastră în anii următori, în aşa fel încât să trecem de această perioadă dificilă. Am încredere în români şi am încredere în România. Închei mulţumind încă o dată tuturor marinarilor noştri civili şi militari, tuturor lucrătorilor portuari şi tuturor celor care lucrează într-un domeniu conex celui naval. La mulţi ani, Maica Domnului să vă ocrotească! Dumnezeu să aibă în pază România!”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

Peste 3.500 de militari români şi străini, 28 de nave, 25 de ambarcaţiuni rapide şi aproximativ 20 aeronave participă, vineri, 15 august, la manifestările dedicate Zilei Marinei Române organizate la Constanţa. La acestea este prezent premierul Ilie Bolojan, în timp ce preşedintele Nicuşor Dan, aflat în concediu, a fost reprezentat de către consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu.

Ziua Marinei Române, sărbătorită la Constanța. Peste 3.500 de militari vor participa la festivități. Premierul Bolojan și-a anunțat prezența
Ziua Marinei Române, sărbătorită la Constanța. Peste 3.500 de militari vor participa la festivități. Premierul Bolojan și-a anunțat prezența
Peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave, 25 de ambarcațiuni rapide și aproximativ 20 de aeronave participă, vineri, 15 august, la manifestările dedicate Zilei Marinei Române...
Președintele Nicușor Dan amintește de rolul Marinei în apărarea țării: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică”
Președintele Nicușor Dan amintește de rolul Marinei în apărarea țării: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică”
Președintele Nicușor Dan și-a exprimat certitudinea, în mesajul transmis vineri, 15 august, de Ziua Marinei, că atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent...
#ilie bolojan premier, #Ziua Marinei Constanta, #ziua marinei romane, #guvernul bolojan, #Romania NATO UE, #Marea Neagra NATO , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume a jucat primul sau meci din istorie! Cat a fost scorul
ObservatorNews.ro
Alerta de canicula in 24 de judete si in Capitala. Temperaturile vor ajunge pana la 37 grade C

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO
  2. Președintele Nicușor Dan amintește de rolul Marinei în apărarea țării: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică”
  3. Năsui deplânge „economia muribundă” a României. Fostul ministru acuză „casta politică mufată la toate privilegiile plătite din banii contribuabililor”
  4. Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei: „Securitatea la gurile Dunării are un rol esențial pentru menținerea păcii regionale” VIDEO
  5. Cum se ocupă un fotomodel din Dubai de cateringul din școlile din România. Firma cu legături în PSD care primește contracte de sute de milioane de euro
  6. George Simion, ironic la adresa premierului României: „Ilie, dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi”
  7. Un fost europarlamentar își arogă victoria în fața lui Iohannis. "În baza plângerii mele, ANAF a început executarea împotriva lui"
  8. Bolojan a început "prigoana" instituțiilor din subordinea Guvernului. A cerut situația cheltuielilor și vrea reformă la "sânge"
  9. Bolojan, acuzat de un fost ministru că ia decizii fără să se consulte. "Este un dictator!"
  10. "Mă lupt cu Bolojan". Primarul din Slatina, furios că premierul vrea eșalonarea plăților prin programul Anghel Saligny. "Punem lacătul pe oraș?"