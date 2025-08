Prima reacție a lui Ilie Bolojan despre demisia lui Dragoș Anastasiu: ”Nu am știut despre dosar”

Premierul Ilie Bolojan a avut luni, 28 iulie, o primă reacție în scandalul în care a fost implicat Dragoș Anastasiu, în urma căruia a demisionat din funcția de vicepremier.

Bolojan a subliniat, într-un interviu pentru G4Media, că nu a știut despre dosarul în care a fost implicat fostul vicepremier și a făcut un apel la antreprenori să denunțe mita și taxele de protecție.

”Am urmărit de vineri, de când a apărut acest subiect, ceea ce s-a întâmplat. Domnul Anastasiu a venit cu o propunere, că demisia lui este la dispoziție. I-am spus – în general, neluând decizii pe picior, niciodată, ci calculăm ce se întâmplă, să mai stăm o zi-două să gândim foarte bine ceea ce urmează să facem – și eu, având în vedere întotdeauna să încerc să țin echipa de colaboratori în așa fel încât să putem da rezultate. Și am văzut și cel puțin ceea ce s-a transmis în prima parte pe toate posturile la conferința de presă de duminică. Acest episod nu a fost unul fericit nici pentru domnul Anastasiu, nici pentru guvern, nici pentru mine, dar el s-a încheiat.

Asta nu înseamnă că nu trebuie să tragem niște concluzii după ceea ce s-a întâmplat și după descrierea faptelor și cu toată înțelegerea pe care o am, pentru că și eu am administrat cel puțin o companie mulți ani de zile și am activat în anii '90, care au niște ani foarte dificili. Chiar am prins și perioada până în 2004. Deci știu cum au evoluat lucrurile.

În general, darea de mită sau oferirea unor forme de taxe, dacă aș putea să le spun de protecție, nu le putem încuraja sub nicio formă și nu trebuie, în general, să le acceptăm. În nicio situație. Chiar dacă uneori viața de antreprenor în România i-a pus pe mulți în alegeri foarte dificile, nu o putem încuraja. Și trebuie să luptăm împotriva unor astfel de situații în care sisteme publice te pun în situația să faci alegeri foarte dificile. Trebuie să luptăm să nu se mai întâmple astfel de situații”, a spus premierul într-un interviu cu Dan Tăpălagă.

Întrebat ce părere are despre ”șpaga de supraviețuire” sau ”de îmbogățire”, despre care a vorbit fostul vicepremier, Bolojan a răspuns: ”Nu putem susține astfel de practici. Dar trebuie să discutăm și aici foarte deschis. Cred că și astăzi avem cazuri – și am date legate de aceste lucruri – în care oameni de decizie din structurile de finanțe din România au afini, au apropiați, soți, soții, surori care au firme de contabilitate sau firme care oferă la rândul lor consultanță unor companii care sunt controlate de instituția pe care sau de direcția pe care acești oameni o coordonează.”

Premierul a subliniat că aceștia mai sunt în funcții astăzi pentru că ”sistemele care funcționează într-o formulă pervertită nu pot fi dezafectate de pe o zi pe alta”.

”Și voi dispune controale în următoarea perioadă peste tot, în așa fel încât să vedem dacă într-adevăr aceste firme chiar prestează niște servicii, dacă companiile pentru care prestează aceste servicii chiar au nevoie de ele sau sunt forme mascate de protecție, împotriva cărora trebuie să luptăm cu orice preț.

Și eu fac un apel către toți antreprenorii din România, către toți cei care sunt în situații dificile să nu mai continue cu aceste practici, să oprească orice fel de plăți și să-i denunțe pe acești oameni pentru că nu mai există de la nivel de instituții niciun fel de umbrelă pentru astfel de practici.

Este evident că ani de zile când aceste sisteme au funcționat într-o formă pervertită, de exemplu cum funcționa în anii de a intra în UE Poliția de Frontieră pe granița de vest a României sau sistemul vamal din România sau cum au funcționat sistemele de control. Gândiți-vă la Garda Financiară în perioada din anii '90 și până în 2000 când s-a schimbat sistemul. Aceste servicii funcționau într-o formă pervertită, fiind, din păcate, cred, organizate în sisteme piramidale. Și niciun sistem nu funcționează în stil mare fără niște protecții din interior.

Nu mai există astfel de protecții. Și una din mizele mele ca premier este să eliminăm astfel de situații din administrația din România sau să le reducem în cea mai mare parte, pentru că nu le putem elimina de pe o zi pe alta. Asta este adevărul”, a adăugat premierul.

”Nu am știut”

Întrebat dacă știa despre implicarea vicepremierului Dragoș Anastasiu în dosarul de mită la ANAF, șeful guvernului a negat. ”Nu am știut despre acest lucru și nu am discutat cu dânsul acest aspect”, a răspuns Bolojan.

Premierul a fost întrebat dacă a făcut sesizare la parchete în legătură cu cazurile de conducători de instituții care au firme ale unor rude.

”Unul din motivele pentru care conducerea ANAF a fost înlocuită este și aceasta și sper ca de data asta direcția care gestionează componenta de integritate din ANAF să vadă lucruri pe care le vede toată lumea din afară”, a răspuns Bolojan.

Referitor la faptul că Dragoș Anastasiu a punctat, duminică, că dosarul său era cunoscut când a preluat funcția, sugerând că șegul guvernului știa despre el, Bolojan a spus: ”L-am rugat pe domnul Anastasiu să vină în Guvern și dânsul a acceptat, fiind convins că dacă într-o încăpere, într-un sistem public, oamenii stau mulți ani, nu au capacitatea la fel de bine ca un om care vine din exterior să vadă lucrurile care nu sunt în regulă. Și în toate discuțiile mele pe care le-am avut cu oameni din societatea civilă care au o carieră în spate, cu antreprenori din România, cu oameni care stăpânesc politici publice, am invitat întotdeauna să vină în administrație să-și pună în valoare priceperea pe care au dovedit-o în sectorul privat sau în zona de politici publice pe care o gestionează în așa fel încât să schimbăm lucrurile. Pentru că cineva care vine din afară, cu o expertiză certificată, vede lucrurile mai bine decât cei din interior.

Asta a fost logica și asta m-a îndemnat și întotdeauna voi susține să intre în permanență oameni din afară în lumea administrației și în cea politică pentru a o reîmprospăta și pentru a aduce o altă perspectivă. Și asta a fost această logică.”

Întrebat, din nou, dacă știa despre dosarul fostului vicepremier, șeful guvernului a răspuns că nu și că nu a discutat cu Anastasiu aceste aspecte.

”Am colaborat bine în toți acești ani. L-am cunoscut ca un om care avea o carieră în spate, s-a implicat în zona de antreprenoriat, în zona de reprezentare a companiilor, în think-tank-uri care gestionau diferite probleme și din păcate, asta este situația”, a adăugat Bolojan.

În ceea ce privește persoana care îi va lua locul lui Anastasiu pentru a se ocupa de reforma companiilor de stat, premierul a spus că, pentru moment, va prelua el aceste responsabilități.

”În momentul de față nu va fi o propunere de înlocuire, trebuie identificată o astfel de persoană.Dar pentru că domeniul de care se ocupa dânsul era unul foarte important – reforma companiilor de stat și AMEPIP voi prelua eu direct aceste responsabilități, în așa fel ca propunerile care au fost deja pregătite de către echipa cu care dânsul a lucrat, să le putem pune în practică.

Pentru că, în afară de această situație, problema de fond este că în societățile comerciale cu capital de stat din România e loc de mult bine, e loc de de performanță mai mare.

Pentru că orice economie care se face la componenta de subvenție, acolo unde societățile beneficiază de subvenții importante, orice control al prețului de producție este mai bine gestionat, orice profit suplimentar se încasează sau orice calitate a serviciilor se îmbunătățește, înseamnă un plus important pentru cetățeni, pentru bugetul de stat și pentru capacitatea noastră de a susține proiecte în domenii vitale gen sănătate, de exemplu, sau educație”, a mai spus premierul.

