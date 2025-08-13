PNL desființează o înșelătorie online care promite câștiguri rapide. "Atenție la mesajele care folosesc numele premierului Ilie Bolojan" FOTO

Partidul Național Liberal a avertizat miercuri, 13 august, că în online există mesaje înșelătoare care folosesc numele premierului Ilie Bolojan. Acestea păcălesc oamenii să dea click pe linkuri false, promițând câștiguri rapide din "investiții" și "acțiuni", scrie PNL pe pagina de Facebook.

"Atenție la mesajele înșelătoare (SCAM) care folosesc numele premierului Ilie Bolojan sau lansează acuzații mincinoase la adresa sa.

Grupurile pe care le deranjează au trecut la un nou nivel: folosesc imaginea premierului Ilie Bolojan pentru a păcăli oamenii să dea click pe linkuri false, promițând câștiguri rapide din „investiții” și „acțiuni”.

Pentru a fi cât mai atractivi, de multe ori, pun titluri bombastice cu așa-zise dezvăluiri despre premierul Ilie Bolojan.

Aceste mesaje sunt 100% false! Premierul NU ar îndemna niciodată pe cineva să investească bani prin linkuri primite online.

Cum funcționează scam-ul:

- Escrocii clonează site-uri reale (ziare, televiziuni, platforme financiare)

- Schimbă titlurile și imaginile pentru a părea credibile, promițând, uneori, dezvăluiri

- Introduc linkuri periculoase unde îți cer date personale și banii

Cum te aperi

- Nu accesa linkuri primite prin mesaje, reclame dubioase sau comentarii

- Verifică întotdeauna adresa reală a site-ului (URL-ul)

- Dacă pare prea frumos ca să fie adevărat… sau prea bombastic, cu siguranță e o țeapă".

