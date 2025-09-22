PNL face scut în jurul lui Bolojan și critică dur PSD. "Să-l ataci pe premier cu fiecare ocazie e de o imoralitate crasă"

Ilie Bolojan, premierul României FOTO gov.ro

PNL a făcut luni, 22 septembrie, scut în jurul premierului Ilie Bolojan, senatorul Vasile Blaga și deputatul Alexandru Muraru transmițând mesaje clare de susținere pentru acesta și respingând speculațiile PSD privind o schimbare la vârful Guvernului. În același timp, cei doi liberali i-au criticat dur pe social-democrați: "Să-l ataci pe prim-ministru cu fiecare ocazie mi se pare absolut iresponsabil".

Blaga și Muraru au acuzat, de asemenea, reacțiile anti-reformă venite din interiorul PSD care ar fi baza atacurilor lansate la adresa premierului Bolojan, scrie antena3.ro.

Vasile Blaga a afirmat că în PNL nu s-a discutat niciodată despre înlocuirea premierului și că toate criticile venite dinspre PSD țin, de fapt, de luptele interne din acest partid.

„Ne așteptăm la astfel de declarații până are loc Congresul PSD-ului. Nu s-a pus niciodată problema ca PNL să-l schimbe pe Ilie Bolojan. Domnul Bolojan e la Bruxelles, are treabă, spre deosebire de alții”, a spus Blaga.

Și vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a susținut că mesajele PSD nu au nicio legătură cu guvernarea.

„Vreau să traduc declarația domnului președinte Grindeanu: Este exclus ca PSD să-și asume poziția de premier în momentele grele pentru România”, a spus Alexandru Muraru.

El a mai spus că „nu există nicio declarație a domnului Bolojan care să dea ultimatumuri sau să spună că va pleca din funcția de prim-ministru”, explicând astfel că premierul a vorbit doar despre un principiu: „decât să stai și să nu poți fi lăsat să faci ceea ce trebuie să faci pentru țară, atunci poate mai bine, la un moment dat, să pleci. Dar n-a spus că el va pleca din această poziție”.

Muraru i-a acuzat pe social-democrați că nu au nicio reformă reală la activ.

„În cei 35 de ani, nu-mi aduc aminte niciodată de o reformă de care să se lege numele PSD.”

El a pus atacurile Olguței Vasilescu pe seama unei „pre-campanii electorale interne”, iar apoi a avertizat:

„Să-l ataci pe prim-ministru cu fiecare ocazie… mi se pare absolut iresponsabil și mi se pare și de o imoralitate crasă”.

