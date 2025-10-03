Premierul Ilie Bolojan vine cu precizări privind posibila sa demisie: ”E o problemă de legitimitate”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, 3 octombrie, despre ideea unei demisii în urma unei eventuale decizii de neconstituționalitate a legii care modifică pensiile magistraților. „Dacă se va pune o astfel de problemă vreodată, voi anunța eu această situație, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de față”, spune Bolojan.

Întrebat, la Prima TV, dacă mai ia în calcul demisia în situația în care CCR declară neconstituțională legea care modifică pensiile judecătorilor și procurorilor, premierul Ilie Bolojan a răspuns:

„Să știți că eu nu am spus asta, am spus că, în condițiile în care vii cu proiecte de lege importante care nu sunt validate, ai o problemă de legitimitate de a lua alte măsuri. Dar, dacă se va pune vreo astfel de problemă vreodată, voi anunța eu această situație, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de față.”

Bolojan s-a declarat optimist că decizia CCR va fi una în urma căreia actul normativ va intra în vigoare.

Acesta a adăugat că nu știe de ce Curtea Constituțională a amânat decizia privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților, subliniind că, atunci când a propus fiecare proiect de lege, a încercat să respecte legile și deciziile anterioare ale CCR.

CCR este așteptată să se pronunțe pe 8 octombrie asupra legii care modifică condițiile de pensionare pentru magistrați.

Bolojan a mai vorbit despre demisie pe 24 septembrie, exact după amânarea Curții Constituționale în privința deciziei legate de pensionarea magistraților.

El a subliniat și atunci că rămâne în funcție atât timp cât are posibilitatea de a implementa măsuri relevante.

„Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum. Mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, cum să ieșim cu țara noastră la liman, cum să ne dezvoltăm, iar stabilitatea politică joacă un rol important în acest lucru.

Eu am spus și continui să spun că voi rămâne în această funcție atât cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie ca la fiecare întâlnire să îmi adresați aceeași întrebare sau să speculați”, a declarat premierul.

