Premierul Ilie Bolojan vine cu precizări privind posibila sa demisie: ”E o problemă de legitimitate”

Autor: Adrian Zia
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 20:35
321 citiri
Premierul Ilie Bolojan vine cu precizări privind posibila sa demisie: ”E o problemă de legitimitate”
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, 3 octombrie, despre ideea unei demisii în urma unei eventuale decizii de neconstituționalitate a legii care modifică pensiile magistraților. „Dacă se va pune o astfel de problemă vreodată, voi anunța eu această situație, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de față”, spune Bolojan.

Întrebat, la Prima TV, dacă mai ia în calcul demisia în situația în care CCR declară neconstituțională legea care modifică pensiile judecătorilor și procurorilor, premierul Ilie Bolojan a răspuns:

„Să știți că eu nu am spus asta, am spus că, în condițiile în care vii cu proiecte de lege importante care nu sunt validate, ai o problemă de legitimitate de a lua alte măsuri. Dar, dacă se va pune vreo astfel de problemă vreodată, voi anunța eu această situație, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de față.”

Bolojan s-a declarat optimist că decizia CCR va fi una în urma căreia actul normativ va intra în vigoare.

Acesta a adăugat că nu știe de ce Curtea Constituțională a amânat decizia privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților, subliniind că, atunci când a propus fiecare proiect de lege, a încercat să respecte legile și deciziile anterioare ale CCR.

CCR este așteptată să se pronunțe pe 8 octombrie asupra legii care modifică condițiile de pensionare pentru magistrați.

Bolojan a mai vorbit despre demisie pe 24 septembrie, exact după amânarea Curții Constituționale în privința deciziei legate de pensionarea magistraților.

El a subliniat și atunci că rămâne în funcție atât timp cât are posibilitatea de a implementa măsuri relevante.

„Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum. Mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, cum să ieșim cu țara noastră la liman, cum să ne dezvoltăm, iar stabilitatea politică joacă un rol important în acest lucru.

Eu am spus și continui să spun că voi rămâne în această funcție atât cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie ca la fiecare întâlnire să îmi adresați aceeași întrebare sau să speculați”, a declarat premierul.

Un nou protest al studenților în Piața Victoriei. Nemulțumirile care îi scot în stradă
Un nou protest al studenților în Piața Victoriei. Nemulțumirile care îi scot în stradă
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă un protest în Piaţa Victoriei, care va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 11.00. Studenţii sunt...
Ilie Bolojan, după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași. „Nu s-au respectat procedurile. Cei vizați să facă un pas în lateral”
Ilie Bolojan, după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași. „Nu s-au respectat procedurile. Cei vizați să facă un pas în lateral”
Premierul Ilie Bolojan declară că la Spitalul pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, unde au murit mai mulţi copii internaţi, nu au fost respectate procedurile de igienă şi curăţenie....
#ilie bolojan premier, #demisie bolojan, #legitimitate , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL
DigiSport.ro
A murit la doar 22 de ani, la doua saptamani dupa ce a facut un pas urias. Cauza decesului, neasteptata
DigiSport.ro
ZERO! Dat afara din Romania, a patit-o mai rau in alta tara
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premierul Ilie Bolojan vine cu precizări privind posibila sa demisie: ”E o problemă de legitimitate”
  2. Simion, trimis la psiholog după ce a anunțat că și-a anulat abonamentul Netflix. ”Dacă crezi că a vedea un film te face gay sau transgender, problema nu este filmul”
  3. Cum se poate rezolva problema retrocedării controversate a Parcului IOR. Ana Ciceală: „Dacă terenul va fi pierdut complet, îl putem expropria” VIDEO
  4. ”Nicușor Dan întrunește toate condițiile să fie suspendat.” Raportul AUR privind ”lovitura de stat” din România, prezentat în Parlament
  5. George Simion bagă zâzanie la Chișinău. Un partid ar putea pierde mandatele obținute în Parlament din cauza implicării lui
  6. Iohannis, rău platnic? Șeful ANAF nu crede că fostul președinte va plăti datoria de 4,7 milioane de lei către stat: "Nu avem indicii că vrea să achite"
  7. Ponta își acuză foștii colegi și le amintește scandalul Nordis: "Populismul grețos al câtorva lideri pesediști care conduc AMG-uri pe firme și zboară cu private jet-uri"
  8. „O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
  9. Răspunsul dat de Nicușor Dan jurnaliștilor străini la întrebarea dacă România va doborî dronele rusești: "Am încercat, dar n-am reușit. Am păstrat-o" VIDEO
  10. Ilie Bolojan, mesaj pentru magistrații care protestează: „Dacă activitatea e suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată”

Ultimele emisiuni

Acum 7 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli