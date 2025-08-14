Bolojan, despre programul „Anghel Saligny”: „Anul acesta nu se vor mai semna contracte noi, iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eşalonate”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul acesta nu se vor mai semna contracte noi pe programul „Anghel Saligny”, iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eșalonate pe următorii 3 ani.

Bolojan spune că Guvernul nu mai poate să aloce atâția bani din bugetele naționale pentru aceste lucrări.

"Deci, pe programul „Anghel Saligny” am avut mii de contracte în fiecare localitate aproape și am avut și avem semnate contracte de aproximativ 52 de miliarde de lei, dintre care s-au dat în plată aproape jumătate, deci peste 20 de miliarde. Și atunci, practic, în fiecare localitate din România, din banii guvernamentali se face câte ceva. O stradă care se asfaltează, pe care o văd oamenii, o rețea de apă sau de canalizare sau alte lucrări de gaz, de exemplu, și în felul acesta am început foarte multe lucrări, fără să calculăm dacă avem banii să acoperim cheltuielile care vin dinspre constructori într-un timp de 2-3 ani de zile. Și gândiți-vă că nu avem acești bani. Și atunci ce am decis? Și în aceste zile închidem aceste decizii. Anul acesta nu vom mai semna contracte noi. Nu mai avem această posibilitate. Iar contractele care sunt astăzi în plată vor fi eșalonate în următorii 3 ani de zile", a precizat Ilie Bolojan, miercuri seară, 13 august, la Digi 24.

El a explicat că Guvernul nu mai are cum să aloce atâția bani din bugetele naționale pentru aceste lucrări.

"Deci vom face o bugetare multianuală (...). Fiecare constructor, fiecare autoritate, primărie, consiliu județean, va ști câți bani îi revin și va putea să-și dimensioneze lucrarea și ritmul de lucrări în așa fel încât să le închidă.

Dacă vor să le facă mai repede, vor putea să ia credite și cu ratele care sunt garantate de Guvern, cu această eșalonare pe 3 ani de zile, vor putea să-și acopere aceste credite. Dar nu putem să le promitem la primari și la președinții de consilii județene că anul acesta se va dubla bugetul care s-a consumat practic imediat ce am ajuns la jumătatea anului", a arătat Bolojan.

