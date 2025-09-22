Programul oficial al vizitei premierului la Bruxelles. Bolojan se întâlnește cu trei comisari europeni. Despre ce vor discuta

Guvernul a anunțat luni, 22 septembrie, programul oficial al vizitei premierului Ilie Bolojan la Bruxelles.

Potrivit datelor transmise de către reprezentanții Guvernului, la ora 11.30, premierul Ilie Bolojan are întâlnire cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie și Productivitate.

Ulterior, la ora 13.00, Ilie Bolojan are întâlnire și prânz de lucru cu Andrius Kubilius, comisar european pentru Apărare și Spațiu.

De la ora 15.00, Ilie Bolojan are întâlnire de lucru cu Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, comisar european pentru Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Într-un interviu, săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan anunța că va face o vizită la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu trei comisari europeni.

Prima va fi cu comisarul pentru Economie, iar România trebuie să regleze aspectele care țin de deficite pentru a fi o țară de încredere, pentru a nu continua procedura de suspendare a fondurilor europene.

”Întâlnirile cu comisarii sunt pe trei programe importante pentru România. În primul rând, în pregătirea rectificării bugetare, în pregătirea Consiliului miniștrilor de Finanțe, al ECOFIN-ului din luna octombrie, trebuie să ne reglăm aspectele care țin de deficite și de măsurile pe care România le-a luat și le pregătește în așa fel încât să fim o țară de încredere și să fim în situația de a nu se mai continua procedura de suspendare a fondurilor europene”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul va avea o discuție și cu comisarul pentru Apărare despre programul SAFE, dar și o întâlnire cu comisarul Roxana Mânzatu, în cadrul căreia se va discuta despre viitorul program de finanțare al Uniunii Europene, iar România trebuie să obțină o poziție cât mai bună la negocieri.

”Apoi sunt discuțiile cu doamna Mânzatu, cu românca noastră, care sunt foarte importante pentru că urmează dezbaterile pentru viitorul program de finanțare. Și aici trebuie să stabilim și să definitivăm o poziție a României în așa fel încât sumele care revin României și modalitățile care reglementează cum se alocă aceste sume, ce rămâne pe politică agricolă, ce rămâne pe coeziune, să le înțelegem cât mai bine și să putem să obținem o negociere cât mai bună și pentru țara noastră”, a afirmat Ilie Bolojan.

