Ce spune premierul Bolojan despre decesul muncitorului român la Roma. „Pentru el a fost prea târziu”

Autor: Maria Popa
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 13:35
Ilie Bolojan FOTO: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi, 4 noiembrie, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului român la Roma, apreciind curajul celor care au intervenit.

Românul a fost prins luni, 3 noiembrie, sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti din Roma.

”Am sperat cu toţii, până în ultima clipă, că va fi salvat compatriotul nostru prins în clădirea prăbuşită ieri la Roma. Echipele de salvare, în condiţii extrem de periculoase, au reuşit să îl scoată de sub dărâmături după 12 ore de eforturi, dar pentru el a fost prea târziu”, a transmis, marţi, premierul Ilie Bolojan.

El a transmis un mesaj şi pentru familia românului: ”Condoleanţe familiei şi celor care l-au cunoscut, mulţumiri echipelor italiene de salvare pentru curajul cu care au intervenit”.

Octav Stroici a fost eliberat la ora locală 23:00 (22:00 GMT), la aproape douăsprezece ore după ce o secţiune a Torre dei Conti, situată la marginea celebrului Forum Roman şi în apropierea Colosseumului, s-a prăbuşit şi l-a prins sub dărâmături. Inima lui s-a oprit în ambulanţă, iar medicii de la spitalul la care a fost transportat de urgenţă nu au reuşit să-l salveze.

Originar din Suceava, muncitorul locuia la periferia Romei. Soţia sa a urmărit eforturile de salvare ale pompierilor împreună cu ambasadoarea României la Roma, Gabriela Dancău, relatează Corriere de la Sera.

Stroici efectua lucrări de conservare la turnul medieval care face parte din Forumul Roman, unul dintre cele mai aglomerate obiective turistice ale oraşului. Însă această clădire era goală şi abandonată de mulţi ani.

Preşedintele Nicuşor Dan şi oficialii Ministerului de Externe au transmis, de asemenea, mesaje.

