Premierul Bolojan vrea o coaliție stabilă, dar nu ”una mormântală, care nu face nimic, care se blochează”

Premierul Ilie Bolojan a discutat vineri, 17 octombrie, relaţiile din coaliţie și a oferit o rară părere personală. Prim-ministrul spune că preferă o guvernare stabilă, dar nu o „stabilitate mormântală, care nu face nimic, care se blochează, care e gripată în permanenţă.”

„În ceea ce priveşte funcţionarea actualei coaliţii, fără unul dintre partide, la modul aritmeticii parlamentare pe care o avem, dacă vrei să ai capabilitate şi stabilitate de a pune anumite reglementări în practică, trebuie să ai o majoritate parlamentară stabilă. În momentul în care nu mai ai, apare o problemă. Şi aşa, cu toate că avem înţelegeri explicite că nu vom iniţia proiecte de legi care să aibă impact financiar vedem comportamente ale unor colegi, nu mă apuc acum să critic partidele, care nu respectă acest lucru deci şi aşa e foarte greu să ţii patru partide într-o coaliţie care au teoretic o majoritate stabilă în Parlament”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la RRA.

El a precizat că, „dacă s-ar şubrezi numărul de parlamentari ai coaliţiei, guvernarea ar fi mai dificilă”.

„Eu personal cred că este în interesul României să avem o guvernare stabilă, dar nu o stabilitate din asta mormântală, care nu face nimic, care se blochează, care e gripată în permanenţă, ci o stabilitate serioasă, care este perseverantă să ia decizii”, a menţionat Bolojan.

Şeful Executivului a mai spus că el crede în responsabilitatea partidelor ştiind în ce situaţie este România.

„Eu personal cred că, cu cât este mai stabilă coaliţia, cu atât capacitatea de a face lucruri este mai mare. Sper să nu ajungem în alte situaţii, sunt de evitat, din punctul meu de vedere”, a subliniat premierul.

