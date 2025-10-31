Riscul pe care și-l asumă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Executivului un infractor

Autor: Adrian Zia
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 16:35
1054 citiri
Riscul pe care și-l asumă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Executivului un infractor
Premierul Ilie Bolojan FOTO Hepta

Grupul parlamentar PSD a solicitat participarea premierului la ședința de plen de luni, 27 octombrie, în cadrul dezbaterii politice "Ora prim-ministrului", pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România.

Ministrul Economiei a transmis vineri, 31 octombrie, într-o conferinţă de presă, că Ilie Bolojan nu se va prezenta, luni, în Parlament, așa cum au votat PSD şi AUR, care cer explicaţii pentru retragerea trupelor americane din România.

Absența ar putea, însă, să îl transforme pe Bolojan în infractor, explică avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM. Acesta a spus că prezența premierului este formal obligatorie, controlul parlamentar constituțional asupra Guvernului exercitându-se și prin intermediul explicațiilor date personal de primul ministru, la cererea Parlamentului. Există și un articol în Constituție care îl obligă pe șeful Guvernului să dea explicații în Parlament atunci când este chemat, mai spune avocatul.

"Fapta prim-ministrului, invitat oficial în Parlament, de a se sustrage acestei obligații și de a nu prezenta personal informațiile solicitate, în cazul de față pe cele 4 teme, constituie infracțiune", a punctat Toni Neacșu.

"Potrivit Legii responsabilității ministeriale, constituie infracțiune, de la 3 luni la 2 ani, refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului, informațiile și documentele cerute de acestea în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului. Termenul maxim în care premierul Ilie Bolojan trebuie să se prezinte în Parlament este de 20 de zile, după care acest refuz devine infracțiune", a explicat fostul membru al CSM.

"Urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan nu se poate face decât tot la cererea Parlamentului, fie numai la cererea Senatului, acesta fiind și senator, fie, după părea mea, atât de Senat cât și de Camera Deputaților. Oricum, nu contează, PSD si AUR dominând Senatul într-o proporție mai mare decât Camera Deputaților.

Pentru că a fost aprobată oficial și solicitarea AUR de prezentare a premierului în Parlament este evident că și aceștia vor avea tot interesul politic să împingă conflictul de drept penal până la capăt, cel mai probabil solicitând un vot în parlament pentru începerea urmăririi penale a lui Ilie Bolojan", a conchis avocatul Toni Neacșu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 30 octombrie, că încă nu a primit invitația oficială de a fi prezent în Parlament și că va comunica vineri, 31 octombrie, dacă va participa sau nu la „Ora prim-ministrului” din Camera Deputaților.

"Când voi primi invitația instituțională, voi răspunde instituțional, în zilele următoare. Aștept să primesc invitația instituțională și voi răspunde instituțional, dar când ai o funcție de răspundere în țara noastră sunt lucruri cu care nu te joci", a declarat premierul joi seară, 30 octombrie.

Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de stat german pentru Europa. „Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est”
Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de stat german pentru Europa. „Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est”
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, vineri, 31 octombrie, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe din Republica...
Deputat PSD: „Tinerii noştri pleacă la muncă în străinătate, în timp ce patronatele cer permise pentru lucrătorii asiatici”
Deputat PSD: „Tinerii noştri pleacă la muncă în străinătate, în timp ce patronatele cer permise pentru lucrătorii asiatici”
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, vineri, 31 octombrie, că este "revoltător" ca tinerii români să plece la muncă în străinătate, în timp ce patronatele se opun creşterii salariului...
#ilie bolojan premier, #ora premierului, #riscuri, #avocat toni neacsu , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Rusia declara ca e pregatita pentru negocieri directe cu Ucraina, insa cu o conditie
DigiSport.ro
Andrew Tate i-a furat functia de presedinte si a facut anuntul la care nimeni nu se astepta! "N-a fost o preluare ostila"
ObservatorNews.ro
22 de magistrati s-au pensionat. Printre ei, judecatorul Mihail Udroiu de la ICCJ, in varsta de 48 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Invitat surpriză la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Cine este marele susținător al fostului șef al USR
  2. George Simion cere intervenția SPP: „Instituțiile de forță discriminează opoziția politică. Cer protecție pentru mine, familia mea și colegii din AUR”
  3. Riscul pe care și-l asumă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Executivului un infractor
  4. Un analist politic dezvăluie semnele „blaturilor” PSD-AUR: ”Vor un guvern cu un PNL mai mic și mai docil”
  5. Sorin Grindeanu, noi critici la adresa guvernului din care face parte și PSD: „Este inadmisibil să tacă în fața diminuării trupelor americane din România” VIDEO
  6. Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de stat german pentru Europa. „Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est”
  7. Trei direcții propuse de Sorin Grindeanu pentru viitorul PSD: „Dintre toți foștii președinți, doar Marcel Ciolacu mai e în partid. La Congres îi invit pe toți” VIDEO
  8. Grindeanu amenință din nou cu ieșirea din guvern: „Asta nu e o guvernare bună. Așa ceva noi nu acceptăm” VIDEO
  9. Raluca Turcan a criticat demersul fără precedent al PSD de a-l chema pe Ilie Bolojan la „Ora premierului”
  10. USR își desemnează candidatul pentru Primăria Municipiului București duminică