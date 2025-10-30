Ce le-a transmis Bolojan partidelor care l-au chemat în Parlament să dea explicații: "Nu trebuie transformată în circ"

Autor: Adrian Zia
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 21:52
Ce le-a transmis Bolojan partidelor care l-au chemat în Parlament să dea explicații: "Nu trebuie transformată în circ"
Premierul Ilie Bolojan FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, 30 octombrie, că încă nu a primit invitația de a fi prezent în Parlament pentru a da explicații despre retragerea trupelor americane din România și că va da vineri un răspuns - dacă va participa sau nu la 'Ora prim-ministrului' din Camera Deputaților.

'Când voi primi invitația instituțională, voi răspunde instituțional, în zilele următoare. Mâine. Aștept să primesc invitația instituțională și voi răspunde instituțional, dar când ai o funcție de răspundere în țara noastră sunt lucruri cu care nu te joci.

Apărarea țării noastre, reprezentarea țării noastre, interesele noastre majore trebuie să fie un pachet de probleme pe care oamenii responsabili le scot din zona de lupte politice ieftine pentru a marca un punct sau altul.

Și am mai spus-o, că dacă vrem să obținem rezultate maxime în plan extern pentru țara noastră, în orice domeniu, problemele noastre strategice - și apărarea este una dintre aceste probleme - nu sunt transformate într-un circ și în dispute care nu ajută cu nimic', a spus joi premierul la Antena 1.

Întrebat dacă mai discută cu președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, premierul a afirmat: 'Discut cu toți președinții partidelor din coaliție și întotdeauna am încurajat relații de respect și de colegialitate'.

Grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaților a solicitat participarea premierului Ilie Bolojan la ședința de plen de lunea viitoare, în cadrul dezbaterii politice 'Ora prim-ministrului', pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România.

SUA retrag trupe americane din România
