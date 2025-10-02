100 de zile de guvernare: „Bolojan poate intra în istorie dacă înțelege că statul trebuie refondat și nu reformat”

Am ajuns la borna simbolică a primelor 100 de zile de mandat ale Cabinetului condus de Ilie Bolojan, răstimp în care guvernul a început să schimbe tonul politic și să implementeze măsuri cu impact imediat asupra economiei. Noul Guvern a fost învestit pe 23 iunie 2025, în urma unui vot dat de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. După exact 100 de zile de guvernare, Coaliția pare mai degrabă un experiment politic fragil decât o formulă stabilă.

Structura executivului, alcătuită din PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților, a fost prezentată inițial drept o alianță de compromis capabilă să ofere stabilitate, dar realitatea s-a dovedit mult mai complicată. Divergențele interne au ieșit rapid la suprafață: social-democrații au amenințat de mai multe ori cu ieșirea de la guvernare, practicând o opoziție paradoxală din interior, iar liberalii și-au acuzat partenerii de blocaje deliberate.

În tot acest timp, premierul Ilie Bolojan a încercat să transmită fermitate și să impună propria viziune, dar a ajuns, la rândul său, să stea cu demisia pe masă. Semn al tensiunilor din spatele ușilor închise, dar și al unei instabilități care poate exploda oricând.

Cea mai intensă dispută a acestei perioade se poartă în jurul reformei administrației publice, proiect-fanion al lui Bolojan, dar și cel mai sensibil subiect pentru PSD și PNL, partidele care controlează structurile locale și naționale de putere. Ambiția de a reforma statul a fost întâmpinată cu reticență de către cei care depind de el în forma actuală, iar negocierile s-au transformat în confruntări deschise.

Astfel, bilanțul primelor 100 de zile reflectă o guvernare tensionată, marcată de conflicte interne, încercări de repoziționare și de un premier care se zbate să demonstreze că poate fi altceva decât un executant docil al Cotroceniului sau al partidelor mari.

Într-o Românie care așteaptă mai degrabă schimbarea decât continuitatea, întrebarea este dacă Bolojan și coaliția sa vor reuși să livreze reformele promise sau dacă vor rămâne doar captivi într-un joc de putere care consumă timp, resurse și încredere publică.

Analistul George Rîpă, consultant politic și CEO la Right Politics, a trasat un scurt bilanț al celor 100 de zile de nouă guvernare, evidențiind două puncte tari și două puncte slabe, într-o analiză pentru Ziare.com.

„Un prim minus este că au crescut taxe, impozite și accize”

Întrebat care sunt punctele tari și punctele slabe ale Cabinetului Bolojan după 100 de zile petrecute la Palatul Victoria, George Rîpă a început cu partea mai puțin plăcută.

Primul minus, punctează analistul, îl reprezintă politica fiscală a Guvernului, reprezentată de creșterea taxelor și accizelor.

„Ok, ne jucăm. Două tari, două slabe. Hai să începem cu negativul, că ăsta vinde mai bine. Un prim minus este că au crescut taxe, impozite și accize. Asta înseamnă să iei și mai mulți bani din economia reală, care îi înmulțește, și să îi duci la stat, care știe doar să cheltuie iresponsabil.

Al doilea lucru, și care ține mai degrabă de psihologia primului-ministru, cred că cineva trebuie să îi explice clar ce înseamnă măsuri liberale de reformă. Până acum pare doar un socialist cinstit care consideră că poate gestiona un sistem bolnav introducând elemente precum buna-guvernare, onestitatea, performanța, cumpătarea.

Toate astea pot asigura supraviețuirea sistemului, însă miza este schimbarea lui”, a menționat George Rîpă în analiza sa pentru Ziare.com.

„Bolojan poate intra în istorie dacă înțelege că statul trebuie refondat și nu reformat”

Potrivit expertului, diferența între o reformă și o refondare constă în miza structurală a schimbării: reformele cosmetice pot îmbunătăți temporar funcționarea statului, dar nu afectează rădăcinile disfuncționalităților și nu garantează protejarea drepturilor cetățenilor.

„Bolojan poate intra în istorie dacă înțelege că statul trebuie refondat și nu reformat. A reforma statul înseamnă a prelungi un model etatist care nu a respectat și nu va respecta niciodată contractul social semnat cu cetățenii și care inevitabil va ajunge mereu și mereu să considere că supraviețuirea și bunăstarea lui sunt mai importante decât drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor,” a analizat George Rîpă pentru Ziare.com.

Două puncte tari ale guvernului Bolojan

Analistul George Rîpă indică două aspecte pozitive care ies în evidență: determinarea premierului de a impune reformele și modul în care se prezintă în fața societății.

„La puncte pozitive aș vedea încrâncenarea cu care încearcă să își impună ideile de reformă, despre care am stabilit deja că nu alungă boala, ci doar elimină o parte din efecte, și doar pe termen scurt.

Bolojan pare dispus să intre în conflict direct cu propriul partid, cu cel mai mare partid din coaliție, chiar și cu președintele, pentru a-și impune agenda. E o diferență față de ultimii premieri care au ascultat orbește de președinte.

Al doilea punct tare aș zice că este modul în care s-a prezentat în fața societății. Era nevoie de un astfel de model, bazat pe integritate, onestitate, forță. E o diferență uriașă între Bolojan și politicienii construiți în laboratoare sau generați de diferite grupuri de interese, care au ocupat în ultimii ani scaunul de la Palatul Victoria,” a mai spus George Rîpă pentru Ziare.com.

