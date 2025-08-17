Acțiunile companiilor strategice de stat vor fi vândute la bursă. Guvernul Bolojan se pregătește să anunțe care sunt societățile

Premierul Ilie Bolojan va anunța în scurt timp care sunt acțiunile care urmează să fie listate - FOTO Facebook Guvernul României

Guvernul pregătește listarea la bursă a unor pachete minoritare din companii de stat strategice, precum Aeroporturi București și furnizori de energie, începând chiar din 2026. Premierul Ilie Bolojan afirmă că aceste măsuri sunt esențiale pentru reducerea deficitului și atragerea de investiții, însă avertizează că, până atunci, românii vor trebui să suporte efectele unui val de austeritate.

Conform Profit.ro pachetul al doilea de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar prevede listarea de pachete minoritare la companii de stat performante (în domeniul energiei, dar și la companii precum CEC, CN Aeroporturi București, Romgaz).

Prin aceste măsuri, Guvernul speră că va scăpa de povara fiscală și va stimula investițiile pentru a permite companiilor de stat să strângă fonduri la bursă, spune Bolojan într-un interviu pentru Bloomberg.

Măsurile radicale, aplicate cu orice riscuri

Premierul spune că este hotărât să impună reformele care au fost amânate timp de decenii, indiferent de personal și de costul politic. Bolojan a transmis că următoarele șase luni sunt cruciale pentru ca administrația sa și va impune o serie de măsuri radicale de austeritate, în pofida nemulțumirii publice crescânde și a tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

„Riscul de faliment este într-adevăr foarte mare după ani de deficite mari. Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău”, a spus Bolojan.

Premierul a anunțat, încă din luna iulie, că Guvernul va începe noi listări ale companiilor de stat la bursă de anul acesta, precizând că va fi vorba de companii din zona energiei și transporturilor.

”Listarea la bursă va începe anul acesta, (...) dar este un proces lung care în cea mai bună variantă durează 6 luni și într-o variantă normală aproximativ un an de zile, pentru că aici nu suntem doar noi acționari, mai este și Fondul Proprietatea, sunt proceduri de evaluare, sunt aspecte care țin de zona bursieră”, a spus atunci Bolojan.

Acesta a precizat că va fi vorba de sectorul energiei și de transporturi, iar listările prevăzute vor fi anunțate în prima parte a lunii august.

”În ceea ce privește companiile, ele sunt din zona de energie și de transporturi și foarte probabil în prima săptămână din luna august vom face publice companiile care urmează să fie listate”, a mai spus prim-ministrul.

Acesta a adăugat că listarea din punctul său de vedere este un lucru bun, pentru că va crește capacitatea bursei și capacitatea de finanțare și transparența companiilor listate.

