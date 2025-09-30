Ilie Bolojan, acuzat că promovează sinecuri la Guvern. Replica tăioasă a unui lider de sindicat: „E un abuz, să își reducă indemnizațiile”

Angajații Guvernului au reacționat cu nemulțumire după anunțul prim-ministrului potrivit căruia aproximativ 30% dintre ei urmează să fie concediați. Noni Iordache, liderul sindicatului angajaților din Executiv, se va întâlni marți cu șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, pentru a discuta reorganizarea Guvernului și pentru a decide cine va fi disponibilizat, a declarat sindicalistul la Antena 3 CNN.

Iordache acuză faptul că deciziile de concediere urmăresc să permită inserarea în aparatul de stat a unor persoane afiliate politic din teritoriu.

Despre amploarea reducerilor anunțate, Noni Iordache a afirmat: „Va fi o reducere de peste 30%, așa cum a anunțat, de 34,4%. Acestea sunt intențiile pe care le are premierul României prin șeful Cancelariei prim-ministrului. Noi vom merge cum am făcut și până acum, vom denunța acest abuz. Este un abuz, de vreme ce la Cancelaria prim-ministrului, și vorbim istoric, fiecare guvernare a făcut presiuni pentru a elimina oameni și a-și aduce oamenii de partid.

În 2018 ne-au transferat, fără să fim întrebați, de la Secretariatul General al Guvernului la Cancelaria Prim-ministrului. Nu putem sa fim o minge de ping pong și să fim mutați de colo colo sau mai nou să fim dați afară pentru că partidul premierului își dorește, prin demnitarii pe care îi are în Guvernul României, să elimine oameni pentru a-și aduce oamenii din provincie, deoarece se pare că sunt merituoși, pentru că au împărțit afișe și au susținut campaniile electorale", a spus Noni Iordache.

Referitor la cine ar trebui inclus pe listele de concedieri, liderul sindical a spus că niciun angajat din Cancelarie nu merită să fie dat afară și a sugerat în schimb reducerea indemnizațiilor demnitarilor: „Niciun angajat din cadrul Cancelariei, pentru că nu merităm lucrul acesta. PNL a avut un ministru la Finanțe pe care l-au susținut și acum vin și spun că este deficit. Deficitul a fost susținut și de PNL. Ar trebui să înceapă și dumnealor să-și reducă indemnizațiile. Șeful Cancelariei, din câte știu, vine la pachet cu niște CA-uri.

Fostul purtător de cuvânt al Guvernului avea două CA-uri. Cutumiar vorbind, vin și au fel și fel de facilități și sinecuri la stat și suntem noi acuzați că am generat acest deficit și trebuie să fim dați afară. Lucrurile nu pot merge așa", a explicat liderul de sindicat.

Iordache a mai declarat că nu se așteaptă ca Mihai Jurca să îi prezinte personal o listă cu persoanele vizate de disponibilizări: „Nu cred că va îndrăzni, pentru că e ilegal. Nu are căderea să facă acest lucru. Într-adevăr a făcut presiuni pentru ca șefii de structuri să întocmească aceste liste, dar oamenii nu au căzut în nicio capcană, nimeni nu își dorește să răspundă unor comenzi politice care nu au legătură cu realitatea.

Noi avem posturi vacante, avem oameni detașați, oameni detașați la Cancelarie, care pe lângă salariu au și CA-uri. Sunt în toate instituțiile oameni care au venit și sunt protejați de partide", a mai spus liderul sindicatului din Guvern.

Întâlnirea programată pentru marți între reprezentanții sindicatului și conducerea Cancelariei Prim-ministrului urmează să clarifice calendarul și criteriile reorganizării, precum și modul în care vor fi operate posibilele disponibilizări.

