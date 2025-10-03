Cum vrea Bolojan să resusciteze industria agroalimentară din România. Anunțul așteptat de companiile românești: „Trebuie să susținem campionii”

Autor: Dan Stan
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:44
416 citiri
Cum vrea Bolojan să resusciteze industria agroalimentară din România. Anunțul așteptat de companiile românești: „Trebuie să susținem campionii”
Fermier, Bolojan / FOTO: Unsplash.com, captură video Guvernul României

România continuă să aibă o balanță comercială negativă în raport cu majoritatea statelor europene. În acest context, premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, 3 octombrie, măsuri pentru corecția problemei consemnate în rapoartele oficiale, an de an.

Bolojan a vorbit atât despre exploatarea resurselor naturale, cât și despre susținerea afaceriștilor autohtoni din zona agroalimentară.

„E foarte important să pregătim sectoarele economice, o bună parte din gaz (n.r. - extras din Marea Neagră) să fie valorificat în țara noastră, de companii care să producă îngrășăminte chimice pentru agricultură, petrochimie, în zona metalurgică, să punem în valoare acest potențial important, resursele de gaz. Trebuie să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere. Avem mai multe sectoare unde avem un mare potențial, unde nu am pus lucrurile în valoare, așa cum ar fi trebuit - procesarea produselor agricole, susținerea industriei agroalimentare românești. Importăm o bună parte din produsele de pe piață, în foarte multe sectoare de activitate”, a precizat Bolojan.

Premierul Bolojan: „Sunt necesare investiții în stocare”

Tot mai multe produse românești trebuie să ajungă în marile lanțuri străine de magazine, consideră președintele PNL.

„(...) Trebuie să ne susținem campionii acestei zone, pentru a-și exporta produsele. Din întâlnirile avute cu marile rețele comerciale am convenit că așa cum dânșii aduc produse de bună calitate din alte țări, pot face același lucru și cu produsele noastre, dacă sunt competitive în țările vecine”, a transmis premierul.

Totodată, Bolojan a vorbit public despre problemele cunoscute de multă vreme, referitoare la procesare și stocarea materiilor prime.

„E nevoie de mai multă producție internă și să exportăm produsele, deci sunt necesare investiții în stocare, în depozite, în susținerea standardizării producției agricole din fermele mici, producția să fie vândută în marile rețele de magazine. Ce s-a făcut până acum nu a dat rezultate”, a mai punctat Bolojan.

Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră
Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră
Ilie Bolojan a anunțat noile priorități privind sectorul energetic și cel agroalimentar. Anunțul a fost făcut vineri, 3 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă. Oficialul de la...
„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
Deputatul PSD Mihai Fifor, din partidul de guvernare, a criticat în termeni neconvenționali conferința de presă susținută de premierul Ilie Bolojan, pe care a descris-o ca pe „o shaorma cu...
#ilie bolojan, #alimente, #investitii, #fermieri , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Cea mai frumoasa femeie din lume", de nerecunoscut! Internetul "a explodat": "Ma distruge"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lecția dură după două zile fără internet în Afganistan. Nici măcar talibanii nu pot opri timpul
  2. Papagal gălăgios și agresiv "arestat" după ce a atacat un polițist. Raportul incidentului, scris cu umor de oamenii legii
  3. Prințul William, confesiune rară: „Voi aduce schimbări monarhiei când voi deveni rege”
  4. Restricții de circulație în weekend, în București. Zonele de care trebuie să se ferească șoferii
  5. Bulgaria, lovită de inundații devastatoare. A fost declarată stare de urgență FOTO/VIDEO
  6. Sectorul 6 va deveni o destinație turistică, anunță Ciprian Ciucu. La ce zonă se referă și cum vrea să o amenajeze FOTO
  7. Andrei Caramitru îi trimite la muncă sau în armată pe asistații social sub 35 de ani. "E plin de putori care zac tâmp la birt pe banii noștri"
  8. Cum vrea Bolojan să resusciteze industria agroalimentară din România. Anunțul așteptat de companiile românești: „Trebuie să susținem campionii”
  9. Studenți relocați după ce camerele lor au fost inundate în urma ploilor. Căminul nu mai are o parte din acoperiș
  10. "Mizerabil... S-a făcut de rușine." Iohannis, criticat dur de un cunoscut politolog după ce a refuzat să predea ANAF cheile de la casa din Sibiu

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli