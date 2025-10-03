Cum vrea Bolojan să resusciteze industria agroalimentară din România. Anunțul așteptat de companiile românești: „Trebuie să susținem campionii”

România continuă să aibă o balanță comercială negativă în raport cu majoritatea statelor europene. În acest context, premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, 3 octombrie, măsuri pentru corecția problemei consemnate în rapoartele oficiale, an de an.

Bolojan a vorbit atât despre exploatarea resurselor naturale, cât și despre susținerea afaceriștilor autohtoni din zona agroalimentară.

„E foarte important să pregătim sectoarele economice, o bună parte din gaz (n.r. - extras din Marea Neagră) să fie valorificat în țara noastră, de companii care să producă îngrășăminte chimice pentru agricultură, petrochimie, în zona metalurgică, să punem în valoare acest potențial important, resursele de gaz. Trebuie să susținem sectoarele economice cu potențial de creștere. Avem mai multe sectoare unde avem un mare potențial, unde nu am pus lucrurile în valoare, așa cum ar fi trebuit - procesarea produselor agricole, susținerea industriei agroalimentare românești. Importăm o bună parte din produsele de pe piață, în foarte multe sectoare de activitate”, a precizat Bolojan.

Premierul Bolojan: „Sunt necesare investiții în stocare”

Tot mai multe produse românești trebuie să ajungă în marile lanțuri străine de magazine, consideră președintele PNL.

„(...) Trebuie să ne susținem campionii acestei zone, pentru a-și exporta produsele. Din întâlnirile avute cu marile rețele comerciale am convenit că așa cum dânșii aduc produse de bună calitate din alte țări, pot face același lucru și cu produsele noastre, dacă sunt competitive în țările vecine”, a transmis premierul.

Totodată, Bolojan a vorbit public despre problemele cunoscute de multă vreme, referitoare la procesare și stocarea materiilor prime.

„E nevoie de mai multă producție internă și să exportăm produsele, deci sunt necesare investiții în stocare, în depozite, în susținerea standardizării producției agricole din fermele mici, producția să fie vândută în marile rețele de magazine. Ce s-a făcut până acum nu a dat rezultate”, a mai punctat Bolojan.

