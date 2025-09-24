Ilie Bolojan anunță ce a rezolvat la Bruxelles: „Am convenit un deficit de 8,4% din PIB” - Efectele pachetelor de reformă - VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a susținut miercuri, de la ora 16:00, o conferință de presă la Palatul Victoria, în cadrul căreia a prezentat concluziile vizitei la Bruxelles, dar și detalii privind rectificarea bugetară și alte proiecte aflate pe agenda Guvernului.

Șeful Executivului a anunțat că, în urma discuțiilor purtate cu oficialii europeni, România și-a asumat o nouă țintă de deficit bugetar, stabilită la 8,4% din PIB.

„Sunt dator cu o informare legată de întâlnirea de la Bruxelles. Am avut trei întâlniri, două cu reprezentanții comunității de români din Belgia și o întâlnire cu europarlamentarii coaliției. Am avut o întâlnire cu preoții ortodocși din Belgia, acolo unde avem o comunitate mare de români. De asemenea, am participat la o slujbă la o biserică neoprotestantă pentru a înțelege problemele comunității române din Belgia, să vedem cum îi putem ajuta.

Cu europarlamentarii coaliției am vorbit despre principalele probleme și cum putem ajuta. Luni, am avut trei întâlniri importante cu comisarii europeni. Subiectele discutate sunt legate de aspecte foarte importante - la întâlnirea cu comisarul pentru economie au fost discutate subiecte legate de buget și PNRR. În baza discuțiilor din săptămânile premergătoare dintre echipele tehnice, am convenit un deficit cu care România să se închidă anul acesta de 8,4% din PIB, asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 mld. lei, adică 32 mld. euro. Asta înseamnă că efectele scontate ale pachetelor adoptate să fie de aprox. 0,6-0,7 din PIB, asta pentru că anul acesta efectele sunt doar pe câteva luni iar prin anualizare se diminuează mult. Dacă respectăm anul acesta, anul viitor am putea să ne apropiem de puțin peste 6% din PIB și să intrăm într-o traiectorie normală în care cheltuielile primare să scadă constant”, a spus Ilie Bolojan.

„Principala influență a acestei rectificări și acestui deficit este creșterea costului legat de dobânzi. La o evaluare din această toamnă, costul va depăși 50 mld., deci acesta e principala influență pe deficit. Ce e important este că comisarul și Comisia au înțeles măsurile și importanța lor, dar și situația bugetară dificilă în care ne găsim. Nu putem spune că această înțelegere e un fapt împlinit decât dacă vom respecta disciplina bugetară, să continuăm reformele și să avem stat mai eficient și stabilitate politică.

A doua componentă a fost cea pe apărare, unde Comisia Europeană a alocat pentru România un credit suplimentar. Cea mai mare parte a lui sunt cheltuieli directe pe apărare, iar restul alocări pentru sectorul de transporturi. Am discutat cu comisarul toate detaliile în așa fel încât până la jumătatea lui octombrie să avem o listă a proiectelor care ar face parte din propunerile României, așa încât la jumătatea lunii noiembrie să fie avizate aceste propuneri și la finalul lui noiembrie, lista de propuneri a României să fie depusă la Comisie în așa fel încât acest pachet să aibă aprobarea finală.

Sunt trei efecte majore ale acestui credit - apărare, deficit și infrastructură de transport. România s-a angajat să aibă cheltuieli de apărare care să nu coboare sub 2,2 la sută. Din ei, unu la sută sunt dedicați achizițiilor militară. Această cotă va fi acoperită de SAFE, avem garanția că programele României au o finanțare constantă și bugete asigurate”, a mai spus premierul.

Întâlnire cu Roxana Mânzatu

În cadrul conferinței de presă de miercuri, premierul Ilie Bolojan a detaliat și discuțiile purtate la Bruxelles privind viitoarele programe de finanțare europeană.

„A treia întâlnire a fost cu Roxana Mânzatu, am vorbit de viitorul program de finanțare european pentru a fi pregătiți de negocieri și, de asemenea, pe mutarea unor componente din fondul social european pe niște transferuri financiare pe componenta de asistență medicală. România va transfera câteva sute de milioane de euro pe componenta de spitale așa încât spitalele care nu au mai rămas pe PNRR să fie asigurată finanțarea lor”, a mai punctat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, rectificarea bugetară reprezintă una dintre cele mai sensibile teme pentru actuala guvernare, având în vedere necesarul ridicat solicitat de ministere. Bolojan a subliniat că Executivul va trebui să prioritizeze proiectele esențiale și să identifice resurse suplimentare pentru a asigura atât funcționarea instituțiilor publice, cât și continuarea investițiilor.

Totodată, premierul a punctat că discuțiile de la Bruxelles au vizat și angajamentele României privind reformele asumate prin PNRR, în special cele legate de eficientizarea administrației și de atragerea fondurilor europene.

