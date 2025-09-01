Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern soldată cu amânarea adoptării pachetului II de măsuri SURSE

Premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat că își depune mandatul dacă nu se ajunge la o soluție pentru a reduce numărul de angajați la stat, au relatat surse din PSD și PNL pentru HotNews. Ședința de duminică s-a soldat cu amânarea asumării răspunderii pe noul pachet de măsuri, după ce partidele nu au reușit să ajungă la un consens cu privire la procentul de posturi din aparatul local care trebuie reduse.

„Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan, conform surselor Libertatea.

Conform informațiilor citate de Digi24, liderii coaliției nu reușesc să se pună de acord asupra numărului de posturi care urmează să fie tăiate din primării și consilii județene.

Propunerea lui Ilie Bolojan este să fie tăiate 45% din posturi, în timp ce PSD vrea o tăiere mai puțin drastică. Procentul înaintat de Bolojan este mai mare deoarece s-a constatat că reducerea a doar 25% din posturi nu ar aduce cu adevărat o economie la buget, în contextul în care nu toate posturile sunt ocupate.

Conform informațiilor, luni ar putea exista o asumare a răspunderii pe cinci pachete de măsuri.

